فيما تستمر حرب الإبادة في غزة، ما أسفر عن سقوط نحو 40 قتيلاً، بنيران جيش الاحتلال، اليوم (الثلاثاء)، أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، أفصح مسؤولان أمريكي وإسرائيلي أن هناك تقدماً في المحادثات الجارية دون تسجيل اختراق كبير. واستبعد المسؤولان تحقيق إنجاز في المحادثات المرتقبة هذا الأسبوع بشأن وقف إطلاق النار، لكنهما تحدثا عن وجود تقدم، وفق ما أفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي الإخباري.وأفادت إسرائيل خلال الفترة الماضية أنها وافقت على المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، متهمة حماس برفضه، فيما أكدت الحركة الفلسطينية أنها وافقت على المقترح، مطالبة ببعض التعديلات. وأعلنت استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر 2023، مقابل وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع مع تعهدات أمريكية بذلك.في حين، اتهم ويتكوف حماس بعرقلة المفاوضات، لافتاً إلى أنها لم توافق على المقترح.في غضون ذلك، أصدر جيش الاحتلال أمراً جديداً بإخلاء عدة مناطق في شمال غزة.وطالب المتحدث باسمه، اليوم (الثلاثاء)، كل الموجودين في الشمال وتحديداً في أحياء الكرامة، وعبدالرحمن، والنهضة ومعسكر جباليا بمغادرتها.وأعلنت مصادر طبية في غزة أن نحو 60 فلسطينياً قُتلوا، اليوم، بنيران الجيش الإسرائيلي، غالبيتهم أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء بالقرب من نقطة التوزيع الأمريكية في نتساريم وسط القطاع. وقصف جيش الاحتلال عدداً من المنازل السكنية في مناطق معن وقيزان النجار، وبلدتي عبسان وخزاعة جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع عمليات نسف وتدمير للمنازل والبيوت.وأغارت الطائرات الإسرائيلية على منزل سكني في مدينة دير البلح، ما أسفر عن وقوع إصابات، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة في المنزل المستهدف.وفي شمال غزة، استهدف الجيش الإسرائيلي منزلاً سكنياً مأهولاً بالسكان في بلدة جباليا، ما أدى إلى مقتل 8 فلسطينيين من عائلة واحدة، تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، نظراً لعدم توفر المستشفيات في شمال القطاع.وقتل عشرات المدنيين على مدى الأسبوعين الماضيين، خلال توزيع «مؤسسة غزة الإنسانية» للمساعدات تحت إشراف الجيش الإسرائيلي، في مراكز جنوب ووسط القطاع.من جهتها، دانت الأمم المتحدة والعديد من المؤسسات الإغاثية طريقة توزيع المساعدات، معتبرة أنها أشبه بفخ أو دعوة للموت. وشددت على أهمية العودة إلى الآلية السابقة في توزيع الإعانات عبر منظمات الأمم المتحدة.