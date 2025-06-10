قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في هجوم مسلح استهدف مدرسة في مدينة غراتس النمساوية، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية. ونقلت هيئة الإذاعة النمساوية الرسمية، اليوم (الثلاثاء)، عن الشرطة قولها: إن عدداً من المصابين، بينهم طلاب ومعلمون، تعرضوا لجروح خطيرة نتيجة إطلاق النار.وأعلنت أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم هو أحد طلاب المدرسة، وأقدم على الانتحار عقب تنفيذه الاعتداء، بحسب التقديرات الأولية للشرطة. ولم تكشف السلطات حتى الآن هوية المهاجم أو دوافع الهجوم، مؤكدة أن التحقيقات جارية.وأفادت الشرطة النمساوية، في بيان، أنها بدأت عملية أمنية واسعة في مدينة غراتس الواقعة جنوبي البلاد، لتأمين المنطقة المحيطة بالمدرسة وللتأكد من عدم وجود أي تهديد إضافي.وفي فرنسا، قتلت مديرة مدرسة طعناً بسكّين استخدمها تلميذ في بلدة نوجان، شرقيّ البلاد. وقبضت الشرطة على الجاني.يذكر أنه في فبراير الماضي، أسفر هجوم في جنوب النمسا عن مقتل فتى في الـ14 من عمره وجرح 5 أشخاص آخرين طعناً، على ما أفادت الشرطة التي أوقفت طالب لجوء سورياً يبلغ 23 عاماً.وأعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر أن الهجوم «داعشي». وقال: «إنه هجوم مرتبط بتنظيم داعش»، لافتاً إلى أن المشتبه به، وهو طالب لجوء سوري يبلغ 23 عاماً، اعتنق التشدد عبر الإنترنت خلال فترة قصيرة. وأُوقف المهاجم على الفور بعد أن تدخل سوري آخر، وهو عامل توصيل، عندما دهس المهاجم بسيارة، وتبين أن الرجل طالب اللجوء بحوزته أوراق نظامية وليس معروفاً لدى الشرطة.