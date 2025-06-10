في الوقت الذي يواصل جيش الاحتلال حرب التقتيل ضد الفلسطينيين في غزة، اتهمت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة في القطاع المنكوب،وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم (الثلاثاء)، إن إسرائل دمرت النظام التعليمي في غزة ودمرت أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في القطاع، كجزء من هجوم واسع النطاق ضد الشعب الفلسطني.وأفادت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت خلال الهجوم «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، مؤكدة أغلب المستشفيات والمراكز الصحية خرجت عن الخدمة جراء الغارات الإسرائيلية والحصار المشدد. وأكد تقرير اللجنة الدولية تضرر معظم المدارس، بينها مدارس كانت تؤوي نازحين قصفتها إسرائيل.وكانت تقديرات أممية وصحفية سابقة تحدثت عن تدمير ما يقارب 60% من القطاع الفلسطيني، خلال الحرب التي تفجرت في السابع من أكتوبر 2023.وقدرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب تتجاوز 50 مليار دولار. ولفت التقييم المبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى الحاجة لـ53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر القادمة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.وتحتاج عملية إعادة إعمار القطاع إلى سنوات للعمل على إزالة الذخائر غير المنفجرة وملايين الأطنان من الأنقاض.