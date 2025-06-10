شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على أن الوقت قد حان لبناء الدولة واستعادة السيادة وضمان الأمن والاستقرار على كل مساحة الأراضي اللبنانية.وقال سلام في كلمة أمام مؤتمر «إعادة بناء لبنان: إطار الاستثمار وفرص الأعمال»، الذي انعقد اليوم (الثلاثاء): «نعمل على إعادة السيطرة على كل نقاط الدخول والخروج من لبنان، خصوصاً مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وسنعمل على فتح مطار القليعات». ولفت إلى أن الهجمات الإسرائيلية دمّرت البنى التحتيّة وأثّرت على حياة اللبنانيين، والشعب صمد بثبات وإصرار كما صمدت الشركات والمؤسسات رغم الانهيار.وكشف سلام نزع سلاح أكثر من 500 مخزن في الجنوب وتعزّيز الأمن في مطار بيروت، لافتاً إلى أنه يجري العمل مع القنوات الدبلوماسية لتوقف إسرائيل هجماتها على لبنان وتنسحب من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها.وأكد أن استعادة سيادة الدولة أمر أساسي لبناء الثقة مع المجتمع الدولي وتشجيع المستثمرين للعودة إلى لبنان، معتبراً أن القضاء المستقل حجر الزاوية ليكون بلدنا مركزاً للتحكيم الدولي وإعادة رسم دوره في حلّ النزاعات.وقال رئيس حكومة لبنان: أنجزنا تقدماً حقيقياً لإعادة حقوق المودعين وأدخلنا معايير شفافة في التعيينات، نحن في إطار إعادة النفس إلى تراث لبنان وإحياء المكتبة الوطنية، لافتاً إلى أنه جرى افتتاح مدينة كميل شمعون إيماناً منا بأن الرياضة أساسية. لدينا مرحلة جديدة ننتقل فيها إلى الحوكمة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي ونحن في صدد إنشاء وزارة جديدة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.وأفاد سلام بأن لبنان يعمل مع الأسرة الدولية لضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين، ووضع قانون منصف لتحقيق العدالة للمودعين وإعادة الثقة بالنظام المصرفي.