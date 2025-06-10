في لفتة رمزية ذات دلالة وسط أجواء من التوتر، علّق الملياردير إيلون ماسك على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوضع رمز قلب أحمر على منشور في منصة «إكس»، نقل تمنيات ترمب له بـ«كل الخير»، في إشارة إلى تهدئة محتملة للأجواء بين الطرفين.

وجاءت تصريحات ترمب خلال حديثه إلى الصحفيين، حيث قال إن العلاقة التي جمعته بإيلون ماسك كانت «مميزة في السابق»، وتمنى له كل التوفيق، وذلك في معرض تعليقه على تقرير نشرته نيويورك تايمز واتهم مالك «إكس» بتعاطي المخدرات.

رد ماسك المختصر أثار اهتمام المتابعين، خصوصًا أنه جاء بعد أيام فقط من تبادل علني للاتهامات بين الطرفين، شمل انتقادات حادة من ماسك لمشروع قانون ترمب الجديد للضرائب والإنفاق، والذي وصفه في حينه بأنه «قبيح ومقزز».

وكان الخلاف قد تصاعد في الأيام الماضية بعد انتقادات وجهها ماسك لسياسات ترمب الاقتصادية، وردود من الأخير شكك فيها بمواقف ماسك وربما دوافعه، قبل أن يفاجئ الجميع بتصريح ودي استقبل بردّ رمزي يحمل نبرة تصالح من الطرف الآخر.

هذا التفاعل الجديد، وإن لم يحسم بعد مصير العلاقة بين الرئيس الأمريكي وأحد أبرز رواد التكنولوجيا، إلا أنه يفتح نافذة لعودة محتملة إلى لغة أقل تصعيدًا، بعد أسبوع مضطرب من الاتهامات والتصريحات النارية.