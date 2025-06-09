أُصيبت مراسلة لقناة إخبارية أسترالية برصاصة مطاطية على الهواء مباشرة أثناء تغطيتها احتجاجات الهجرة يوم الأحد في وسط مدينة لوس أنجلوس.



وأظهر مقطع فيديو في قناة 9 نيوز مراسلة القناة لورين توماسي وهي تصرخ من الألم وتمسك ساقها خلال تقرير مباشر، بعد أن رفع ضابط كان يقف خلفها سلاحه وأطلق النار عليها، فأصابها بالرصاصة المطاطية.



توماسي التي لم تكن ترتدي أي ملابس واقية، ووفقاً للتقارير، قالت قناة 9 نيوز إنها «أصيبت بجرح غائر».



وقالت القناة في بيان: لورين ومصورها بخير وسيواصلان عملهما الأساسي في تغطية هذه الأحداث. ورغم تعرضها للرصاصة بشكل مباشر، لم تُصب توماسي بأذى جسيم، حيث استأنفت عملها بعد تلقي الإسعافات الأولية، مؤكدة أن حالتها الصحية مستقرة.



يذكر أن آلاف المتظاهرين احتشدوا في وسط منطقة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية وأغلقوا الطريق السريع الرئيسي وأضرموا النار في مركبات ذاتية القيادة.



وتصاعدت التوترات في لوس أنجلوس يوم الأحد مع نزول آلاف المتظاهرين إلى الشوارع رداً على نشر الحرس الوطني في الشوارع، مما أدى إلى إغلاق طريق سريع رئيسي وإشعال النار في مركبات ذاتية القيادة في الوقت الذي استخدمت فيه قوات إنفاذ القانون المحلية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية للسيطرة على الحشود.



وقام بعض أفراد الشرطة بالدورية في الشوارع على ظهور الخيل بينما اصطف آخرون يرتدون معدات مكافحة الشغب خلف قوات الحرس المنتشرة لحماية المنشآت الاتحادية بما في ذلك مركز احتجاز احتجز فيه بعض المهاجرين في الأيام الأخيرة.