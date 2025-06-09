أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو وكييف نفذتا عملية لتبادل أسرى الحرب شملت شباباً تقل أعمارهم عن 25 عاماً. وأكدت وكالة «ريا نوفوستي»، اليوم (الإثنين)، عودة أول مجموعة من أسرى الحرب الروس الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا في إطار اتفاقيات إسطنبول. وأضافت أنه مقابل ذلك تم نقل عدد مماثل من أسرى الحرب من القوات المسلحة الأوكرانية.ولم يكشف أي من الجانبين عدد الأسرى الذين تم تسليمهم خلال عملية التبادل.يذكر أن هذه هي أول مجموعة من أسرى الحرب يتم تبادلها منذ اجتماع عقد في الثاني من يونيو في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا وتم الاتفاق فيه على إجراء عملية تبادل جديدة.وأفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن عملية تبادل أسرى جديدة مع روسيا جارية وستتواصل على مراحل في الأيام القادمة، معلناً أن كييف تسلّمت من موسكو المجموعة الأولى من السجناء. وأعلن على مواقع التواصل الاجتماعي: بدء عملية تبادل، وستستمر على مراحل خلال الأيام المقبلة. وأضاف أن من بين الذين نعيدهم الآن الجرحى، والمصابون بجروح بالغة، ومن تقل أعمارهم عن 25 عاماً.وكتب الرئيس الأوكراني على موقع إكس: لقد عاد جنودنا إلى بلادهم، مؤكداً عودة جنود شباب وآخرين مصابين بجروح خطيرة، دون أن يكشف عدداً محدداً. واعتبر أن عملية التبادل كانت مركبة، وأعرب عن أمله أن يتم تنفيذ اتفاق إسطنبول بشكل كامل.وأشار إلى أن عمليات التبادل ستستمر على مراحل عدة خلال الأيام القادمة.