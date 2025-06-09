أفصح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي أن إيران تخصب اليورانيوم بنسبة قريبة من صنع القنبلة النووية. وفي مستهل اجتماع مجلس محافظي الوكالة، اليوم (الإثنين)، أعلن غروسي تحديد 3 مواقع لتخصيب اليورانيوم في إيران، مؤكداً أن الوكالة تنقصها المعلومات بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني.وتناول الاجتماع في محوره الرئيسي البرنامج النووي الإيراني، وعرض غروسي وجهات نظره بشأن الوضع الحالي للتعامل بين إيران والوكالة، حسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية. وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلعب دوراً مهماً وحيادياً في التعامل مع هذا الموضوع الحساس والمعقّد.وتحدث غروسي أن «الوكالة اكتشفت وجود جزيئات من اليورانيوم المُعالج بشرياً في 3 مواقع غير معلنة في إيران، وهي مواقع: ورامين، ومريوان، وتورقوزآباد، التي حصلنا على وصول تكميلي إليها في عامي 2019 و2020».وأعرب مدير الوكالة الدولية عن أسفه أن إيران لم ترد على أسئلة الوكالة أو قدّمت ردوداً فنية غير كافية، كما أنها حاولت تنظيف هذه المواقع، ما أعاق أنشطة التحقق التابعة للوكالة.وقال إن هذه المواقع الثلاثة، وربما مواقع أخرى ذات صلة، كانت جزءاً من برنامج نووي منظم غير معلن تنفذه إيران أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، وقد شملت بعض أنشطته استخدام مواد نووية غير مُعلَن عنها.