أصيبت مراسلة شبكة Nine News برصاص مطاطي أمام مركز الاحتجاز الفيدرالي في وسط لوس أنجليس، خلال تغطيتها الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية مداهمات متعلقة بالهجرة، بعد أن استخدمت الشرطة طلقات غير قاتلة لتفريق المتظاهرين.

وذكرت المراسلة في تقريرها قبل لحظات من إصابتها: «بعد ساعات من التوتر، تدهورت الأوضاع بسرعة، حيث اقتحمت شرطة لوس أنجلوس المكان على صهوة الخيول، مطلقة الرصاص المطاطي لدفع المتظاهرين نحو التراجع في قلب المدينة».

وظهرت توماسي بعد دقائق وهي تصرخ من الألم وتضع يدها على ساقها، فيما صرخ أحد الحاضرين: «لقد أطلقتم النار على الصحافية».

وأكّدت شبكة Nine News التي تعمل بها المراسلة، في بيان، أن توماسي وكاميرا التصوير التابعة لها بخير، مضيفة أن الحادثة تُمثّل «تذكيراً صارخاً بالمخاطر التي يواجهها الصحافيون على خطوط التماس» خلال تغطية الاحتجاجات.

يذكر أن الاحتجاجات اندلعت بعد سلسلة من المداهمات التي نفذتها وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية وأسفرت عن اعتقال مئات الأشخاص في مختلف أنحاء ولاية كاليفورنيا.