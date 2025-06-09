رجحت مصادر إسرائيلية أن ترد حماس على المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال الأيام القليلة القادمة، وسط اعتقاد الوسيط القطري بأن زيادة الضغط على الحركة يمكن أن يؤدي إلى تقدم في إيقاف حرب غزة.ووفقاً لصحيفة «هآرتس»، إذا ردت حماس بالإيجاب فإن ويتكوف سيأتي إلى المنطقة خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدة أن جميع الاتصالات تتم من دون المرور على إسرائيل، فيما يعلم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه إذا تم تنفيذ الصفقة ستنهار حكومته.وأفادت بأن المسؤولين في قطر أعربوا عن تفاؤلهم بأن جهودهم ستنجح ويمكن تحقيق تقدم في المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة.وقدم ويتكوف صيغة جديدة للاتفاق تحمل مزيداً من التفاصيل، تتضمن التزامات من الولايات المتحدة بضمان أن تكون الاتصالات جدية وذات مغزى، وأن إسرائيل لن تتمكن من المماطلة مع حماس كما فعلت في صفقة تحرير الأسرى في يناير.وتعتقد حماس أن إسرائيل ستأخذ الأسرى وتعود للقتال، وفقاً للتصريحات العلنية لنتنياهو، وبالتالي تريد التزاماً مسبقاً بوقف إطلاق نار طويل الأمد، لكن هذا الشرط غير مقبول لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي تمارس الدوحة ضغطاً على حماس لعدم تعقيد الشروط بل لقبول الصيغة. وترى أن الشروط الحالية التي يطرحها ويتكوف هي أفضل ما يمكن الحصول عليه من الإدارة الأمريكية، وأنه يمكن الوثوق في الرئيس دونالد ترمب كوسيط يمكن الاعتماد عليه.فيما تتخوف إسرائيل من أن تتم تفاهمات بين قطر والولايات المتحدة بشأن وقف الحرب في غزة من دون المرور على تل أبيب، وفي حال موافقة حماس على صيغة ويتكوف من المتوقع أن يأتي إلى المنطقة خلال أيام.وحسب تقديرات الاستخبارات في إسرائيل، هناك اختلافات بين مسؤولي حماس في الخارج والداخل، فمسؤولو حماس في الخارج أقرب إلى التوصل لاتفاق وفقاً لمقترحات ويتكوف. وترى حكومة نتنياهو أن التوصل لاتفاق في غزة يعني اقتراب انهيارها.