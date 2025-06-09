أعلنت إيران أنها ستقدم قريباً مقترحها بشأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، بعدما وصفت عرض واشنطن بأنه يحتوي على «التباسات». وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، اليوم (الإثنين)، بأن طهران ستقدم قريباً مقترحاً إلى الجانب الآخر عبر سلطنة عُمان بمجرد إتمامه. ووصف المقترح المرتقب بأنه معقول ومنطقي ومتوازن، داعياً الجانب الأمريكي إلى اغتنام هذه الفرصة.وتعمل طهران على صياغة رد بعد رفض مقترح قدمته الولايات المتحدة في أواخر مايو. واعتبر دبلوماسي إيراني أن العرض الأمريكي لم يقدم حلاً للخلافات حول تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية وشحن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب بالكامل إلى الخارج والخطوات المتعلقة برفع العقوبات الأمريكية.وجدد متحدث الخارجية التأكيد على أن «المقترح الأمريكي غير مقبول بالنسبة لنا، ولم يعكس ما توصلت إليه جولات المفاوضات السابقة، سنقدم مقترحنا الخاص للطرف الآخر عبر عُمان بعد الانتهاء من إعداده، وهو مقترح معقول ومنطقي ومتوازن». وأضاف بقائي أنه لا توجد أي تفاصيل بشأن موعد الجولة السادسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.ورفض المرشد الإيراني علي خامنئي، الأسبوع الماضي، المقترح الأمريكي، معتبراً أنه يتعارض مع مصالح البلاد، وتعهد بأن تواصل طهران تخصيب اليورانيوم.وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف انتقد سير المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، لافتاً إلى أن المقترح الأمريكي «لا يتضمن حتى إشارة إلى رفع العقوبات»، مضيفاً أن سلوك الولايات المتحدة في هذه المفاوضات متناقض ويفتقر إلى الصدق.وقال إن إيران مستعدة مقابل رفع العقوبات وتحقيق منفعة اقتصادية حقيقية، أن تقوم بإجراءات لبناء الثقة تُثبت الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، مع الإبقاء على التخصيب داخل أراضيها.وكان المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قال: «لقد وصلت إيران في بعض الحالات إلى تخصيب يزيد على 60%، وهذا أمر غير مقبول، فكيف يزعمون أن برنامجهم النووي سلمي وهم يخصبون بمستويات تفوق 3.67%؟».ورجح مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن تشهد جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم نقاشاً متوتراً حول برنامج إيران النووي. وتوقع أن لا يسفر مشروع القرار الذي تقترحه واشنطن وثلاث دول أوروبية للتصويت عليه «عن نتائج إيجابية».وهددت إيران بتقليص التعاون الشامل فيما يخص برنامجها النووي في حال إدانتها باجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد اليوم (الإثنين).وأوضح المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أن بلاده لن تتعامل بشكل وصفه بالودود والشامل؛ إذا اُتخذ أي قرار ضدها خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية. وأضاف أن تقرير الوكالة الدولية ما هو إلا ملخص لتقارير السنوات الماضية لإظهار إيران وكأنها غير متعاونة. واعتبر أن هناك محاولات لإجبار بلاده على التخلي عن ممتلكاتها النووية.