شن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، هجوماً حاداً على حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم، ووصفه بـ«المختل الذي سمح بحرق مدينته»، تعليقاً على أعمال العنف والاحتجاجات التي تشهدها المدينة بين بعض المهاجرين وقوات الأمن. وأعلن هيغسيث دعم الاحتجاج السلمي، مشدداً على أن لا تسامح مع مهاجمة القوات الفيدرالية.ولوح وزير الدفاع أمس السبت، بأن وزارة الدفاع (البنتاغون) مستعدة لإعلان تعبئة مشاة البحرية إذا استمر العنف في لوس أنجلوس.وقال عبر منصة «إكس»: تقوم وزارة الدفاع بتعبئة الحرس الوطني على الفور لدعم إنفاذ القانون الاتحادي في لوس أنجلوس.. وإذا استمر العنف فسيتم أيضاً تعبئة مشاة البحرية الذين في الخدمة في قاعدة كامب بندلتون.. وهم على أهبة الاستعداد.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمر بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني، السبت، لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة ضد مداهمات وكالات إنفاذ القانون لاعتقال مهاجرين غير نظاميين في منطقة لوس أنجلوس، وهي خطوة وصفها حاكم ولاية كاليفورنيا بأنها «تحريضية».واشتبك عناصر من الشرطة الفيدرالية مع حشود غاضبة في إحدى ضواحي لوس أنجلوس مع استمرار الاحتجاجات لليلة ثانية، وأطلقت قنابل صوتية وأغلق جزء من طريق سريع وسط مداهمات لمهاجرين غير مسجلين.وأفادت قناة «فوكس 11»، بأن المواجهات وقعت في ضاحية باراماونت بعد أن احتشد متظاهرون بالقرب من متجر كبير للتجهيزات المنزلية يقصده عمال لتقديم خدماتهم اليومية ويستخدمه عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية كنقطة تجمع.وحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق عناصر الشرطة الفيدرالية الذين يضعون أقنعة الغاز قنابل صوتية وغازاً مسيلاً للدموع على المتظاهرين.ووقع ترمب مذكرة لنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني للتعامل مع حالة الفوضى التي سُمح لها بالتفاقم، بحسب بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.وأكدت المتحدثة أن إدارة ترمب لديها سياسة صفر تسامح إزاء السلوك الإجرامي والعنف، وخاصة عندما يستهدف هذا العنف ضباط إنفاذ القانون الذين يحاولون القيام بوظائفهم.وكان حاكم ولاية كاليفورنيا، أعرب عن معارضته هذه الخطوة. وكتب على منصة «إكس»: «هذه الخطوة تحريضية بشكل متعمد ولن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات»، مضيفا «نحن على تنسيق وثيق مع المدينة والمقاطعة ولا توجد حالياً أي احتياجات لم تتم تلبيتها».واندلعت الاحتجاجات بعد يوم من قيام أفراد ملثمين من وكالة الهجرة والجمارك بمداهمات لأماكن عمل في أجزاء مختلفة من لوس أنجلوس، ما أثار غضب الكثيرين الذين تظاهروا ودخلوا في مواجهات مع الشرطة استمرت لساعات.وأقرت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس، بأن بعض سكان المدينة «يشعرون بالخوف» بعد تصرفات وكالة الهجرة الفيدرالية.وقالت على منصة «إكس»: «لكل شخص الحق في الاحتجاج السلمي، ولكن اسمحوا لي أن أكون واضحة: العنف والتدمير غير مقبولين، وستتم محاسبة المسؤولين عنهما».وأعلن نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي دان بونجينو، عن اعتقالات عدة عقب الاشتباكات. وكتب على منصة «إكس»: أنتم تجلبون الفوضى، ونحن نجلب الأصفاد.. سيسود القانون والنظام.