أعلنت أوكرانيا أن عملية تبادل الأسرى وجثامين جنود قتلى، التي كان يفترض أن تتم في نهاية الأسبوع، تأجلت إلى الأسبوع القادم، بعدما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بعرقلتها.وقال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف إن بدء عمليات إعادة الأسرى مرتقب وفق نتائج مفاوضات إسطنبول الأسبوع القادم، وكل شيء يجري كما هو متوقع، متهماً موسكو بممارسة «لعبة إعلامية غير نزيهة».يذكر أن الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة الروسية الأوكرانية عقدت في الثاني من يونيو في إسطنبول، وتبادل خلالها الطرفان وثائق تتضمن رؤيتهما لجوانب تسوية النزاع.من جانبه، أفاد رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي بأن موسكو سلّمت الجانب الأوكراني مذكرة مقترحات من قسمين. واتفق الوفدان على أن تسلم روسيا من جانب واحد 6 آلاف جثة لجنود أوكرانيين.ووافقت موسكو وكييف على تبادل الأسرى المرضى والأسرى الشباب دون 25 عاماً، بصيغة «الكل مقابل الكل»، بما لا يقل عن 1000 أسير من كل جانب، كما قدم الجانب الروسي اقتراحاً محدداً لوقف إطلاق النار لمدة 2-3 أيام في محاور معينة من الجبهة، فضلاً عن تسليم موسكو قائمة تضم 339 طفلاً فقدوا الاتصال بذويهم.وكان مسؤولون روس قالوا إنهم لا يزالون بانتظار نقل جثامين 1212 جندياً أوكرانياً سقطوا في المعارك، حيث يجري حفظ الجثث في شاحنات مبردة قرب الحدود المشتركة، مطالبين الجانب الأوكراني باستلامها.وأعلن ممثل وزارة الدفاع الروسية ليفتنانت جنرال ألكسندر زورين لوسائل إعلام روسية، اليوم (الأحد)، أن الجانب الروسي ينتظر إعلانا عبر القنوات الأوكرانية بشأن ما إذا كان سيتم تنفيذ «العملية الإنسانية» أم سيتم تأجيلها حتى الأسبوع القادم. وأضاف الجنرال الروسي: «نحن مستعدون لتسليم أكثر من 6 آلاف جثة في قوافل، عن طريق النقل البري والسكك الحديدية».