أعلن جيش الاحتلال اليوم (الأحد)، التعرف على جثة محمد السنوار الشقيق الأصغر ليحيى السنوار. وقال موقع «واي نت» الإسرائيلي إنه تم التعرف رسمياً وبشكل مؤكد على جثة قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد السنوار الذي اغتيل في هجوم في خان يونس قبل نحو شهر. وانتشلت قوات الاحتلال رفاته من بين عدة رفات انتُشلت من أنقاض نفق تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس خلال عملية عسكرية خاصة. بحسب ما ذكر الموقع الإخباري. ووفقاً لموقع «واي نت»، بدأت العملية مساء الأربعاء الماضي، بدعم من طائرات إسرائيلية مقاتلة. وقاد العملية الموجهة استخباراتياً، الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي، بالتنسيق مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، وشارك فيها لواء غولاني، ووحدة النخبة «ياهلوم»، وقوات استخباراتية أخرى، بحسب التقرير الذي نشره موقع «واي نت».ونقل الموقع عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه عُثر على بنية تحتية تحت الأرض، بالإضافة إلى اكتشافات أخرى مهمة «من بينها مراكز قيادة، ومخابئ أسلحة، ومواد استخباراتية إضافية».وتحدثت تقارير أمس السبت أن الجيش الإسرائيلي عثر على جثة في مجمع تحت الأرض في المستشفى الأوروبي بخان يونس، ويجري التحقق من هويتها.وقالت إذاعة الجيش إن قوات الجيش الإسرائيلي عثرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على جثة يُرجح أنها تعود لمحمد السنوار، داخل مجمع تحت الأرض يقع أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس.وأضافت أنه تم العثور على الجثة داخل نفق، إلى جانب نحو 10 جثث أخرى لمسلحين، وذلك في إطار عملية خاصة يجريها الجيش حاليًا في مجمع المستشفى الأوروبي.