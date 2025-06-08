تقدّمت القوات الروسية، اليوم (الأحد)، باتجاه أطراف منطقة دنيبروبتروفسك وسط شرق أوكرانيا، في وقت يشهد خلافاً علنياً بين البلدين بشأن مفاوضات السلام، وتبادل آلاف من جثث الجنود الذين سقطوا في الحرب.ورغم الحديث عن السلام، لا تشهد الحرب إلا التصعيد مع سيطرة الجيش الروسي على مزيد من الأراضي في أوكرانيا، وشن كييف هجمات بطائرات مسيرة على أسطول قاذفات قنابل روسي قادر على حمل أسلحة نووية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، وصول وحدات من فرقة مدرعات روسية إلى الجبهة الغربية لمنطقة دونيتسك، وتهاجم منطقة دنيبروبتروفسك المحاذية لها.وأفادت روسيا بأنها أسقطت 61 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل على منطقة موسكو، ما أسفر عن إغلاق مؤقت لاثنين من المطارات الرئيسية التي تخدم العاصمة.وأوقفت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية الرحلات في مطاري فنوكوفو، ودوموديدوفو؛ لضمان سلامة الملاحة الجوية. وأكد رئيس بلدية موسكو على تطبيق تليغرام، أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو.في المقابل، أكدت قوات الدفاع في جنوب أوكرانيا، أن روسيا لم تتخل عن عزمها دخول منطقة دنيبروبتروفسك، لكن جنودنا يحافظون ببسالة واحترافية على قطاعهم من الجبهة، ويعرقلون خطط موسكو.وأظهرت خرائط من موقع «ديب ستيت» الموالي لأوكرانيا، تواجد قوات روسية في منطقة قريبة جداً من دنيبروبتروفسك، التي كان يقطنها أكثر من 3 ملايين نسمة قبل الحرب.وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني، ديميترو زابوروجيتس، إن القوات الروسية تحاول «بناء رأس جسر للهجوم» على كوستيانتينيفكا، وهي مركز لوجستي مهم للجيش الأوكراني.وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أن روسيا أطلقت 49 مسيرة، وشراك خداعية متفجرة وثلاثة صواريخ خلال الليل، أسقطت منها 40 مسيرة أو قامت بالتشويش عليها إلكترونياً.من جانبهم، قال مسؤولون روس إن موسكو لا تزال تنتظر تأكيداً رسمياً من كييف بأن التبادل المخطط لـ6,000 جثة لجنود سقطوا في المعارك سيحدث، متهمين أوكرانيا بتأجيل عملية التبادل، وهو ما نفته كييف.ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، عن ممثل فريق التفاوض الروسي، الفريق الروسي ألكسندر زورين، قوله، إن قطارات تحمل رفات جنود أوكرانيين ستبدأ في التحرّك صوب الحدود في غضون ساعة.وأضاف أن روسيا سلمت الدفعة الأولى من 1,212 جثة لجنود القوات المسلحة الأوكرانية إلى موقع التبادل على الحدود، وتنتظر تأكيداً من الجانب الأوكراني، لكن هناك «إشارات» إلى أن عملية نقل الرفات ستؤجل حتى الأسبوع القادم.وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات، بتعريض خطط تبادل 6,000 جثة لجنود سقطوا في المعارك للخطر، وهو ما جرى الاتفاق عليه خلال محادثات مباشرة في إسطنبول الإثنين الماضي، لم تحرز أي تقدم نحو إنهاء الحرب.