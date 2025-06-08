كشف اللواء احتياط في جيش الاحتلال إسحق بريك، أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تواجه أزمة غير مسبوقة، محذراً من أن إسرائيل تقترب من فقدان قدرتها على مواصلة الحرب، وأن صورتها كقوة ردع في المنطقة تتآكل بسرعة.واعتبر بريك أن الجيش، الذي طالما قدّم نفسه كأقوى جيوش الشرق الأوسط، أخفق حتى الآن في تحرير الأسرى والقضاء على حماس، وأضاف «قريباً سنصبح مثاراً للسخرية أمام العالم».وأكد أن الجيش يقصف بشكل أساسي المواطنين الفلسطينيين، وهو ما يضعف من فعالية عملياته العسكرية، ويزيد من الانتقادات الدولية.وتوقع أن تضطر إسرائيل قريباً إلى تسريح جنود الاحتياط ومنح الجنود النظاميين قسطاً من الراحة، في ظل تراجع القدرة الاقتصادية على تشغيل آلة الحرب، على حد وصفه. وقال إن الحقيقة ستظهر للعالم، ولن يكون بمقدورنا إخفاء الفشل طويلاً.وحذر اللواء المتقاعد من أن تآكل قوة الردع الإسرائيلية سيشجع خصومها على الحدود على الاستعداد لمواجهات مستقبلية، لافتا إلى أن «المخطوفين يموتون داخل الأنفاق في غزة، وكثير من جنودنا سيُقتلون ويُصابون بسبب قادة فقدوا البوصلة».واتهم القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل بأن ما يهمهم هو «البقاء الشخصي والسياسي»، وإنهم «يقودون الشعب نحو الانتحار الجماعي».ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين منهم أطفال، فضلاً عن الدمار الواسع.