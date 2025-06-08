وصف إيرول ماسك (والد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك) الخلاف بين نجله والرئيس دونالد ترمب بأنه «مجرد أمر تافه سينتهي غداً»، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «إيزفيستيا» الروسية، التي أعلنت، اليوم (الأحد)، أن إيرول وصل إلى موسكو للمشاركة في أحد المنتديات. وكتبت الصحيفة في قناتها على «تلغرام»: وصل إيرول ماسك إلى موسكو أمس (السبت) للمشاركة في منتدى «المستقبل 2050».وسبق أن وصف إيرول ماسك الخلاف بين ترمب وماسك بأنه «صراع بين ذكور ألفا».من جانبها، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن الرئيس دونالد ترمب نصح نائبه جي.دي. فانس بالامتناع عن انتقاد رجل الأعمال إيلون ماسك من أجل ترك مجال لعودته.وأفادت الصحيفة في تقرير لها بأن ترمب لم يرغب في أن يؤدي الرد الحاد من فانس إلى تفاقم الموقف، وهي استراتيجية كانت تترك مجالاً لإعادة بناء الجسور.ونقلت عن مصدر أن ترمب طلب من فانس أن يكون دبلوماسياً في سلوكه العلني، وذلك لكي يكون أكثر حذراً في تصريحاته عن ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي.وتحدثت وكالة «بلومبيرغ» أن ماسك دعم ترمب وفانس في انتخابات 2024، ثم ترأس جهازاً جديداً لتحسين كفاءة الإدارة الحكومية. إلا أن برنامجه لخفض النفقات المالية، كما تعترف الإدارة الأمريكية، لم يحقق حتى الآن النتائج المتوقعة.ووقع الخلاف بين ترمب وماسك هذا الأسبوع بعد انتقادات وجهها الأخير لمشروع قانون الضرائب وخفض النفقات الذي يدعمه البيت الأبيض. وسرعان ما تحول النقاش إلى هجمات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار ردود فعل في الأوساط السياسية والتجارية الأمريكية.وبحسب مصدر لـ«بلومبيرغ» مطلع على الوضع، حث الرئيس الأمريكي فانس شخصياً على اتخاذ موقف متحفظ تجاه ماسك قبل تسجيل حلقة بودكاست.من جانبه، أكد فانس نفسه أنه لا يعتبر الخلاف بين ترمب وماسك أمراً لا رجعة فيه.