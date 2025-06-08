أُصيب السيناتور الكولومبي ومرشح الرئاسة ميغيل أوريبي تورباي بجروح خطيرة، السبت، إثر تعرضه لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في العاصمة بوغوتا.

وذكرت وسائل إعلام كولومبية أن أوريبي، البالغ من العمر 39 عامًا، تلقى رصاصة في الظهر أثناء لقائه مؤيديه في حديقة «إل غولفيتو» في حي موديليا، الواقع ضمن منطقة فونتيبون غرب العاصمة.

وأظهرت مشاهد متداولة آثار دماء على رأسه وظهره، قبل أن يُنقل على وجه السرعة إلى مركز طبي، حيث وصفت حالته بأنها حرجة.

وأكدت السلطات الكولومبية توقيف مشتبه به على خلفية الحادثة، لكن لم يُكشف حتى الآن عن دافع الهجوم أو تفاصيل إضافية حول هوية الجاني.

وفي أول رد فعل حكومي، أدانت الحكومة الكولومبية الهجوم، ووصفت الحادثة بأنها «اعتداء سياسي خطير». وقالت وزيرة الخارجية لورا سارابيا عبر منصة «إكس»: «العنف لا يمكن أن يكون طريق السياسة. أتمنى بصدق أن يكون (أوريبي) بخير وخارج دائرة الخطر».

ولم تصدر حملة أوريبي الانتخابية أي بيان رسمي حتى الآن، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في دوافع الهجوم وملابساته.

وينتمي أوريبي إلى حزب المركز الديمقراطي اليميني، ويُعد من أبرز الوجوه السياسية الشابة في كولومبيا. وُلد في 28 يناير 1986 في بوغوتا، ويشغل حاليًا منصب عضو في مجلس الشيوخ، بعد أن سبق له تولي مناصب تنفيذية في حكومة العاصمة.

ويُعد من أبرز المنافسين في الانتخابات الرئاسية القادمة والمقررة في عام 2026، وسط تصاعد الاستقطاب السياسي في البلاد، وتوترات مستمرة بشأن الإصلاحات الأمنية والاقتصادية.