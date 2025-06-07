وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة اليوم (السبت)، وأصدر أوامر جديدة بالترحيل في عدد من المناطق. وقصف الجيش منزلاً في منطقة الصبرة ما أسفر عن مقتل 37 فلسطينياً، فيما أفادت تقديرات الدفاع المدني بوجود أكثر من 85 شخصاً ما زالوا عالقين تحت الأنقاض، مرجحاً مقتلهم جميعاً.واستهدف الطيران الحربي مجموعة من المواطنين، ما أدى إلى مقتل 7 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات في جباليا. وقصف جيش الاحتلال منزلاً ودراجة نارية، ما أسفر عن مقتل 21 فلسطينياً. وأكدت مصادر مقتل ما لا يقل عن 95 فلسطينياً منذ فجر اليوم (السبت). من جانبها، أفادت مصادر طبية بمقتل 4,497 فلسطينياً نتيجة الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 18 مارس الماضي.وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر ترحيل جديدة تشمل مربعات سكنية في مناطق شمال غرب غزة، التي باتت أوامر يومية يطلقها الجيش ويحرك فيها أماكن تواجد المواطنين بشكل يومي ويقلص المساحات المتاحة لهم في ظل ظروف أمنية ومعيشية سيئة للغاية.فيما وصفت اليونيسف الوقت الحالي بالأسوأ على الإطلاق بالنسبة للنساء والأطفال في قطاع غزة نتيجة استمرار الغارات بشكل عنيف وعمليات النزوح المتكرر في ظل نقص المواد الغذائية والمجاعة الشديدة.وتحدثت منظمة الصحة العالمية عن خروج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة، في ظل تحذيرها من خروج مستشفيي ناصر والأمل في خان يونس؛ لأن له عواقب وخيمة على الجرحى والمرضى. وطالبت بتوفير حماية دولية وتوفير عاجل للمستلزمات الطبية والأدوية للحفاظ على بقاء واستمرارية المنظومة الطبية.