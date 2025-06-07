أكدت مصادر للتلفزيون ‫الإيراني‬ أن الاستخبارات الإيرانية حصلت على آلاف الوثائق الحساسة الخاصة بمنشآت إسرائيل النووية، وقالت المصادر ذاتها: إن المستندات تشمل وثائق ومقاطع مصورة تخص المنشآت النووية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن ‏عملية نقل المستندات والوثائق إلى داخل ⁧‫إيران‬⁩ تطلبت وقتاً وجهداً كبيرين، وأنه تم تأخير إعلان العملية بهدف نقل الوثائق بشكل آمن إلى ‫إيران.

ورغم أن المصادر الإيرانية لم تكشف المزيد من التفاصيل المتعلقة بنقل الوثائق والمقاطع المصورة إلا أن إسرائيل لم تعلّق على التصريحات الإيرانية، التي ربما تأتي في إطار المناكفات والرد على تهديدات إسرائيل بضرب المفاعلات النووية الإيرانية، دون أي اعتبار للمباحثات بين واشنطن وطهران التي تجري برعاية عمانية.