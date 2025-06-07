هل عثرت إسرائيل على جثة شقيق السنوار؟

أعلنت إذاعة إسرائيلية أن جيش الاحتلال عثر على جثة يرجح أن تكون لمحمد السنوار الشقيق الأصغر ليحيى السنوار.وقالت إذاعة الجيش إن قوات الجيش الإسرائيلي عثرت خلال الساعات الـ24 الماضية على جثة يُرجح أنها تعود لمحمد السنوار، داخل مجمع تحت الأرض يقع أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس.وأفادت بأنه تم العثور على الجثة داخل نفق، إلى جانب نحو 10 جثث أخرى لمسلحين، في إطار عملية خاصة يجريها الجيش حالياً في مجمع المستشفى الأوروبي.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الأربعاء الماضي: إن الجيش الإسرائيلي اغتال قائد حماس في غزة محمد السنوار. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السنوار استُهدف بغارة جوية إسرائيلية في 13 مايو في خان يونس، جنوب القطاع.يذكر أن محمد السنوار هو الشقيق الأصغر ليحيى السنوار الذي تتهمه إسرائيل بالتخطيط لهجوم 7 أكتوبر 2023، الذي أشعل الحرب في غزة.وقُتل يحيى السنوار في جنوب القطاع في أكتوبر 2024. وكان محمد السنوار من أبرز قادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.