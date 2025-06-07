حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن نموذج توزيع المساعدات في غزة دعوة للموت، في وقت أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية غلق جميع مراكز التوزيع بشكل مؤقت في القطاع المحاصر. وأكدت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما أن نموذج توزيع المساعدات غير فعال، ويمثل دعوة الناس إلى الموت.وجددت التأكيد على أن الطريقة الوحيدة لتوزيع المساعدات على نطاق واسع وبشكل آمن على سكان غزة هي من خلال الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا.واعتبرت في تصريحات لشبكة «سي إن إن» اليوم (السبت) أن «عمل الوكالة خلال وقف إطلاق النار كان ناجحاً وملموساً».وأغلقت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، جميع مراكز توزيع المساعدات الخاصة بها مؤقتاً في قطاع غزة أمس (الجمعة). وأرجعت في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك الإغلاق لأسباب تتعلق بالسلامة، وحثت السكان على الابتعاد عن المنشآت. إلا أنها لم تحدد مدة استمرار تعليق توزيع المساعدات، الذي تزامن مع حلول عيد الأضحى، الذي يفترض أن يشهد تجمعات عائلية ووجبات احتفالية.المؤسسة التي أنشئت في فبراير الماضي بدعم أمريكي إسرائيلي، ومقرها جنيف، بدأت في توزيع الطعام يوم 26 مايو، لكنها سرعان ما توقفت جراء فوضى عمت عمليات التوزيع، وإطلاق نار من قبل إسرائيل، ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية.ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة، قائلة إنها تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، لاسيما أن توزيع الطعام يتم تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، ويتركز أغلبه في جنوب غزة.