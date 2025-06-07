في خطوة جديدة تؤكد سعي إيلون ماسك لاحتواء التوتر العلني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حذف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا -قبل قليل- منشوراً على منصة X، ربط اسم الرئيس بقضية جيفري إبستين، المُدان الراحل بالاعتداء الجنسي، مما وضع الرئيس الأمريكي في موقف محرج.

وكان ماسك قد كتب في المنشور الذي حذفه، قبل قليل: «دونالد ترمب مُدرج في ملفات إبستين. هذا هو السبب الحقيقي لعدم نشرها!».

من جانبه، عاد المهندس الرئيسي لمبادرة «DOGE» جيمس فيشباك، الذي انتقد ماسك بشدة لتغريداته ضد دونالد ترمب، ليشيد بموقف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بعد حذفه جميع المنشورات المُناهضة للرئيس الأمريكي.

وأشار إلى منشورات ماسك المحذوفة، وقال: «عليه الآن اتخاذ خطوة أخرى والاعتذار للرئيس ترمب».

وكان الملياردير إيلون ماسك، ألمح خلال اليومين الماضيين إلى أنه قد يخفف من حدة خلافه العلني مع ترمب، لافتاً إلى أنه سيتراجع عن تعهده بتفكيك مركبة دراغون الفضائية - التي تصنعها شركته سبيس إكس - في رسالة على منصة التواصل الاجتماعي X. واستجاب بشكل إيجابي لدعوة من زميله الملياردير بيل أكمان «للتصالح» مع الرئيس الأمريكي.

كما ذكرت صحيفة بوليتيكو أن البيت الأبيض حدد موعدًا لمكالمة مع ماسك أمس (الجمعة) للتوسط في اتفاق سلام بعد أن تبادل الرجلان الضربات الكلامية يوم الخميس. لكن في وقت لاحق من يوم الجمعة، أشارت تقارير متعددة إلى أنه لم يتم الترتيب لمكالمة بين الرجلين.

ووفقًا لتقرير بوليتيكو، يعمل مساعدو البيت الأبيض على ضمان أن يُقلل الرئيس من انتقاداته العلنية لماسك.

ترمب الذي ما زال موقفه من ماسك غامضاً، قال لصحيفة بوليتيكو في مكالمة هاتفية عندما سُئل عن الخلاف العلني مع ماسك: «لا بأس. الأمور تسير على ما يرام، لم يسبق أن كان الوضع أفضل من ذلك».