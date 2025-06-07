تداول نشطاء اليوم (الجمعة) على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه عمة والد الرئيس السوري أحمد الشرع تتحدث عن لقائها به في قصر المحافظ بدرعا‬⁩ بعد انقطاع دام 30 عاماً.

وأكدت (أم محمد) استمرار تواصلها مع حسين الشرع والد الرئيس الشرع، وعبرت السيدة الطاعنة في السن عن سعادتها بلقاء الرئيس أحمد الشرع في يوم عيد الأضحى بعد غياب دام طويلا.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى عمة والده صباح أول أيام عيد الأضحى خلال زيارته إلى مدينة درعا، وهي الزيارة الأولى له إلى المحافظة منذ توليه منصبه بعد سقوط نظام الأسد، حيث قوبل باستقبال رسمي، بمشاركة عدد من المسؤولين ووجهاء المحافظة.

ورحب الأهالي بالرئيس الشرع، الذي رافقه وفد رسمي من العاصمة دمشق، ضمّ وزير الداخلية أنس خطاب وعدداً من المسؤولين الحكوميين. وشهدت الزيارة حضوراً لافتاً حول الجامع العمري في منطقة درعا البلد، الذي احتل موقعاً رمزياً في مجريات الثورة السورية.

وأظهرت المقاطع المصورة المتداولة لحظات من التفاعل الشعبي في محيط الجامع، وسط أجواء احتفالية وإجراءات أمنية مشددة، شملت إغلاق عدة طرقات وتأمين محيط المنطقة من قبل وحدات تابعة لوزارة الدفاع.

وتحمل الزيارة دلالات رمزية مهمة، نظراً لما تمثله درعا من مكانة في الذاكرة الوطنية السورية، حيث كانت مهد الحراك الشعبي الذي انطلق في عام 2011، وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التوجه الجديد للقيادة السورية في تعزيز التواصل المباشر مع المحافظات واستعادة حضور الدولة بمختلف مؤسساتها.