وسط إجراءات أمنية مشددة، في أول زيارة له للمدينة منذ سقوط النظام السابق ووصوله إلى السلطة، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مدينة درعا في الجنوب، اليوم (الجمعة). ويرافق الشرع في الزيارة عدد من المسؤولين السوريين، بينهم وزير الداخلية أنس خطاب. وأظهرت اللقطات المتداولة استقبالاً شعبياً للشرع في المدينة.ورصدت مقاطع فيديو زيارة الشرع قصر محافظ درعا وسط ترحيب من أهالي ووجهاء المنطقة. وأكدت مصادر محلية أن المدينة شهدت إجراءات أمنية مشددة، بما في ذلك تواجد مكثف للعناصر الأمنية وإغلاق طرق عدة.وتأتي زيارة الشرع لمدينة درعا في الجنوب السوري وسط توترات أمنية متصاعدة مع إسرائيل، إذ جدد جيش الاحتلال قصفه على مواقع في درعا، وشنّ غارات على بلدات في ريف دمشق. ودانت وزارة الخارجية السورية بشدة القصف الإسرائيلي لقرى وبلدات في محافظة درعا ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة.وكانت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أفادت بأن مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير بريف حمص أحبطت عملية تهريب شحنة أسلحة كانت معدّة للعبور إلى الأراضي اللبنانية. وأوضحت الوكالة أن الشحنة تم ضبطها داخل شاحنة، وتضمنت صواريخ موجهة مضادة للدروع وذخائر من عيار 30 ملم. وقبض على سائق الشاحنة، وتمت إحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأكدت الجهات الأمنية أن العملية تأتي في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب الأسلحة وضبط الحدود.