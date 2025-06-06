على وقع تصاعد الخلافات واشتعال الحرب الكلامية، نفى مصدر مطلع في البيت الأبيض وجود أي خطط للاتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والملياردير إيلون ماسك اليوم (الجمعة). وشدد المصدر على أنه لا توجد خطط لإجراء اتصال هاتفي بين الرجلين.

واعتبرت تقارير صحفية أن ترمب ظهر وكأنه غير مبالٍ بخصوص خلافه مع ماسك، كما لو لم يكن الحدث الأكثر اهتماماً خلال الساعات الماضية.

ورداً على سؤال لشبكة ABC News في مكالمة هاتفية عن التقارير التي تفيد بأنه كان لديه مكالمة مجدولة مع ماسك في وقت لاحق من اليوم، أجاب ترمب: «هل تقصد الرجل الذي فقد عقله؟.. لست مهتماً بالتحدث معه الآن». وأضاف أن ماسك يريد التحدث معه، لكنه ليس مستعداً للرد.

وكان مساعدو ترمب في البيت الأبيض ألمحوا إلى احتمال إجراء اتصال هاتفي بين الرجلين اليوم، بحسب ما نقلت صحيفة «بوليتيكو».

وقال ترمب خلال مكالمة هاتفية قصيرة عندما سُئل عن هذا الانفصال العلني عن داعمه السابق: «لا بأس.. الأمور تسير على ما يرام، لم يسبق أن كان الوضع أفضل من ذلك». إلا أن نفي الاتصال بينهما يعكس أن الخلاف بلغ ذروته، وسط تبادل الانتقادات اللاذعة بين الحليفين السابقين.

جاءت تلك الحرب الكلامية الشعواء بعدما ندد ماسك، الثلاثاء، بمشروع قانون الميزانية الضخم الذي يسعى ترمب لإقراره في الكونغرس، ويصفه بأنه «كبير وجميل ورائع».

واعتبر مالك منصة «إكس» أن هذا المشروع «ضخم وشائن ورجس يثير الاشمئزاز».

وشغل السجال الحاد الذي تفجر على حين غرة ملايين الأمريكيين والمتابعين حول العالم، وتصدر وسائل الإعلام الأمريكية، وهب الأمريكيون من كل حدب وصوب للدفاع عن طرف ضد آخر.

خلال الـ24 ساعة الماضية كان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك نشطاً للغاية على منصة «إكس»، ما زاد من حدة خلافه العلني مع الرئيس دونالد ترمب، فقد تصاعد هذا الخلاف، الذي بدأ بسبب خلافات حول مشروع قانون ضريبي، إلى سلسلة من المنشورات الاستفزازية، والادعاءات المضادة، والفضائح.

وزعم ماسك في أحد منشوراته أن ترمب كان سيخسر انتخابات 2024 لولا دعمه، مسلطاً الضوء على دوره في نجاحه السياسي.

واشتعل الخلاف بينهما بسبب مشروع قانون ضريبي يدعى «مشروع القانون الكبير الجميل»، وهو حزمة تشريعية شاملة قدمها ترمب والجمهوريون.

وأدى طرح مشروع القانون إلى تفاقم التوترات بين ترمب وماسك الذي انتقد مشروع القانون علناً، واصفاً إياه بأنه «عمل بغيض مثير للاشمئزاز»، محذراً من أنه قد يقود البلاد نحو الإفلاس. ورد ترمب على ذلك بأنه أعرب عن خيبة أمله في ماسك.