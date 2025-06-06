شن الجيش الروسي هجوماً واسع النطاق بطائرات مسيرة على أوكرانيا رداً على الهجمات الأخيرة التي شنّتها على أراضيه. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه رداً على الأعمال الإرهابية التي نفذها نظام كييف، شنّت القوات المسلحة ليلاً هجوماً واسع النطاق بأسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة بعيدة المدى، إضافة إلى طائرات مسيرة هجومية. وأعلنت استهداف مواقع عسكرية بعد أن أكدت أوكرانيا مقتل 3 أشخاص على الأقل.وهزت انفجارات عنيفة اليوم (الجمعة) مناطق شمال وشرق وغرب ووسط وجنوب أوكرانيا، وسط انقطاعات شاملة للكهرباء، وتعطل السكك الحديدية، واضطراب مترو أنفاق كييف.وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن تعرض مواقع صناعية لضربة واسعة في مدينة تيرنوبول غرب أوكرانيا، وانقطاع الكهرباء عن جزء من المدينة. وتعرضت البنية التحتية الحيوية في تشيرنيغوف شمال كييف لأضرار كبيرة، وفقاً للشبكات الاجتماعية.وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات لانفجارات ضخمة في مقاطعات أوكرانية عدة.الهجوم الروسي جاء بعد أن تبنّت أوكرانيا أخيراً سلسلة ضربات استهدفت قطارات الركاب والشحن الروسية، وهجوماً واسعاً بالمسيرات على عدد من المطارات العسكرية.وأكدت روسيا أن هذه الهجمات لن تبقى بلا رد، وأنها سترد في الوقت الذي تراه مناسباً، خصوصاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترمب بأن موسكو تتمسك بالرد على هذه الهجمات.وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الأول من يونيو الجاري أن نظام كييف نفذ أعمالاً إرهابية، باستخدام طائرات مسيرة معززة بالواقع الافتراضي ضد عدد من المطارات العسكرية في مقاطعات مورمانسك وإيركوتسك وإيفانوفو وريازان وأمور.