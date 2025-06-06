وجهت محكمة ولاية كولورادو الأمريكية تهمة الشروع في القتل وجرائم أخرى للمتهم بتنفيذ هجوم كولورادو على مسيرة داعمة لإسرائيل.ونقلت وسائل إعلام غربية عن المدعين العامين في الولاية، قولهم: إن المواطن المصري محمد سليمان (45 عاماً)، يواجه عقوبة السجن لأكثر من 600 عام في حال إدانته بما يصل إلى 28 تهمة بالشروع في القتل، ويواجه 118 تهمة إجمالاً بما في ذلك الاعتداء واستخدام معدات حارقة وإساءة معاملة الحيوانات.ويواجه سليمان تهماً اتحادية بارتكاب جرائم كراهية تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة إذا تمت إدانته، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الاتحادية، اليوم (الجمعة).وأفادت وسائل الإعلام أن سليمان ارتدى ملابس السجن البرتقالية في جلسة الاستماع، أمس (الخميس)، في قاعة المحكمة داخل سجن مقاطعة بولدر، وظهر خلف زجاج سميك والقيود تكبل يديه وقدميه.وأعلن المدعي العام في مقاطعة بولدر أن 3 مصابين في هجوم الأحد الماضي، لا يزالون في المستشفى، فيما أفاد ممثلو الادعاء بأن عدد من تأثروا بالهجوم يبلغ 15 شخصاً تراوح أعمارهم بين 25 و88 عاماً، بينهم 10 مصابين.وقال الادعاء العام إن سليمان ألقى زجاجات حارقة وهتف «فلسطين حرة» على أشخاص مشاركين في فعالية نظمتها منظمة (ران فور ذير لايفز) المؤيدة لإسرائيل.وحسب المعلومات المتداولة، فإن سليمان دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية في 2022، وعاش في الآونة الأخيرة في كولورادو سبرينجز، وحسب مسؤولين اتحاديين فقد تجاوز مدة التأشيرة السياحية وانتهى سريان تصريح العمل الخاص به، ويقيم في البلاد بشكل غير قانوني.واحتجزت السلطات أسرته المؤلفة من زوجته وأبنائه الخمسة الثلاثاء الماضي وسط توقعات بترحيلهم على الرغم من أن قاضياً اتحادياً منع الأربعاء ترحيلهم مؤقتاً، وعرقل اتخاذ إجراءات الإبعاد السريع بحقهم.