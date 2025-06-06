طرح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تساؤلًا مثيرًا عبر منصّته «إكس»، حول إمكانية تأسيس حزب سياسي جديد يمثل الغالبية الصامتة من الأمريكيين، وذلك بعد ساعات فقط من خلافه العلني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وكتب ماسك في منشور أثار جدلًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا: «هل حان الوقت لتأسيس حزب سياسي جديد في أمريكا يُمثل فعليًا 80% من الناس في الوسط؟».

سهم تسلا

وشهد سعر سهم تسلا انخفاضا كبيرا يوم الخميس مع تصاعد الخلاف بين حليفي الأمس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، حيث أشار ترمب إلى أن الحكومة الفيدرالية قد تجرد شركات ماسك من عقودها الفيدرالية.

وسجل سهم تسلا انخفاضاً بنسبة تصل إلى 18% في التعاملات اليومية -وهو أكبر انخفاض تشهده شركة صناعة السيارات الكهربائية منذ نحو خمس سنوات- قبل أن يستعيد بعض قوته ليغلق منخفضًا بنسبة 14.3%، أو 47.35 دولار. وقد أدى هذا الانخفاض إلى محو نحو 151 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة تسلا.





يأتي هذا الانخفاض في الوقت الذي تبادل فيه ترمب وماسك، أغنى شخص في العالم، الانتقادات اللاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس، إذ صعّد ماسك انتقاداته لمشروع قانون الضرائب والإنفاق «الضخم والجميل» الذي اقترحه ترمب هذا الأسبوع، واصفًا إياه بأنه «عمل مقيت» يوم الثلاثاء، في الوقت الذي يسعى فيه الكونجرس لإرسال التشريع إلى الرئيس بحلول 4 يوليو.

وندد ماسك بمشروع القانون بسبب تكلفته الباهظة، حيث توقع مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو مكتب غير حزبي، أن التشريع سيزيد عجز الميزانية السنوية بما مجموعه 2.4 تريليون دولار على مدى العقد القادم.

وكان ترمب انتقد ماسك على تطبيقه للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، مشيرًا إلى أن إحدى الطرق التي يمكن للحكومة من خلالها خفض الإنفاق هي سحب العقود الحكومية من شركات ماسك.

وكتب ترمب بعد ظهر يوم الخميس: «أسهل طريقة لتوفير المال في ميزانيتنا، مليارات ومليارات الدولارات، هي إنهاء الدعم الحكومي والعقود التي يمنحها إيلون ماسك. لطالما فوجئت بأن بايدن لم يفعل ذلك!».

وتعتمد بعض شركات ماسك على العقود الفيدرالية، بما في ذلك شركة استكشاف الفضاء سبيس إكس، التي تلقت نحو 20 مليار دولار من العقود الفيدرالية منذ عام 2008، وفقًا لصحيفة يو إس إيه توداي.

وقال دان آيفز، محلل التكنولوجيا في ويدبوش، لبرنامج سي بي إس موني ووتش، إن الخلاف العلني بين الاثنين «يبعث الرعب في قلوب مستثمري تيسلا».

وأضاف آيفز: «لقد تحول هذا من علاقة لطيفة عابرة على ضوء الشموع إلى قتال بالسكاكين».. «لا ماسك ولا ترمب من النوع الذي يتراجع».





مركبة Dragon الفضائية

من جانبه، كتب ترمب على موقع Truth Social أن ماسك «جن جنونه» بسبب اقتراح مشروع قانون الضرائب بإلغاء الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية.

وردًا على اقتراح الرئيس بأن تجرد الحكومة الفيدرالية شركة ماسك من عقودها، قال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إنه أمر شركة SpaceX بإيقاف مركبة Dragon الفضائية.

وكتب ماسك: «في ضوء تصريح الرئيس بشأن إلغاء عقودي الحكومية، ستبدأ SpaceX في إيقاف تشغيل مركبة Dragon الفضائية على الفور».

وأكملت المركبة الفضائية، التي يمكنها حمل البشر والبضائع إلى الفضاء، 51 مهمة، بما في ذلك 46 زيارة إلى محطة الفضاء الدولية، وفقًا لشركة SpaceX. وقد أعادت Dragon رائدي فضاء إلى الأرض في وقت سابق من هذا العام بعد أن كانا على متن محطة الفضاء الدولية لنحو 300 يوم، أطول بكثير من المتوقع، بعد أن واجهت مركبة ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ مشاكل.

وينبع الجزء الأكبر من عشرات المليارات من المنح الفيدرالية التي حصلت عليها سبيس إكس على مدار العقد الماضي من الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء. وقد دفعت ناسا مليارات الدولارات لشركة سبيس إكس على مدار العقد الماضي لنقل رواد الفضاء والإمدادات من وإلى محطة الفضاء الدولية.

وفي بيان أُرسل إلى شبكة سي بي إس نيوز، قالت ناسا إنها «ستواصل تنفيذ رؤية الرئيس لمستقبل الفضاء. وسنواصل العمل مع شركائنا في الصناعة لضمان تحقيق أهداف الرئيس في الفضاء».

وتتلقى شركة السيارات الكهربائية التابعة لماسك منحًا فيدرالية مباشرة أقل بكثير من سبيس إكس، لكنها تجني مليارات الدولارات بشكل غير مباشر سنويًا من برامج مختلفة على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية.

وكتب إيفز في مذكرة إلى المستثمرين: «إن الصداقة المتدهورة بسرعة، والآن الخلاف الكبير بين ماسك وترمب، أمر مذهل وصدمة للسوق، ويثير قلقًا كبيرًا لدى مستثمري تسلا بشأن ما ينتظرنا».