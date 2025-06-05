توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ألا تبرم روسيا وأوكرانيا اتفاقاً. وعبّر خلال استقبال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض، اليوم (الخميس)، عن آماله في التوصل إلى اتفاق تجاري بشأن الرسوم الجمركية بين واشنطن وبرلين، فيما تحدث ميرتس عن وجود قواعد جيدة للتعاون بين البلدين.وقال ترمب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يريد السيطرة على أوكرانيا بشكل كامل، مؤكدا أنه سيكون من الرائع أن ينتهي هذا النزاع، وربما سينتهي.. لكننا نتلقى أخباراً باستمرار، قتالٌ هنا وهناك، حدث شيء قبل يومين هجوم شبكة العنكبوت الأوكراني في العمق الروسي، والآن هناك رد.وأعلن الرئيس الأمريكي أن بوتين غير سعيد بذلك، وأنا كذلك. لكنني أعتقد أننا سننجح في نهاية المطاف في وقف إراقة الدماء.وأفاد الرئيس الأمريكي أنه سيبحث مع نظيره الألماني مسألة الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي الألمانية، لافتاً إلى أن القوات الأمريكية ستبقى في برلين حال رغبت في ذلك. ولفت ترمب إلى أن ألمانيا تخصص المزيد من الأموال للإنفاق الدفاعي، وسنصل إلى وقت ستطلب واشنطن من برلين التوقف عند الوصول إلى الحد المناسب. وأفاد بأنه تحدث مع المستشار الألماني مرات عدة بشأن العديد من القضايا، وكان أبرزها الصراع بين أوكرانيا وروسيا.