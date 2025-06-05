كشفت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية، أن رئيس جهاز الشاباك الجديد ديفيد زيني، دخل إلى عمق الأراضي السورية، بشكل سرّي برفقة جنود إسرائيليين.

وأوضحت الصحيفة أن زيني دخل سراً مع مقاتلين إلى «مناطق تنشط فيها قوات الجيش الإسرائيلي، ولكنها ليست مُصنّفة، رسميًا، كأراضٍ مُحتلة». ونقلت عن ضابط في الجيش قوله: «نتجول في محيط دمشق على بعد 20 كم منها فقط، لقد كان هذا حلما قبل عدة أشهر».

وأضافت أن «تلك المناطق على أطراف دمشق تصدّرت عناوين الأخبار، أخيرا، فيما يتعلق بمجزرة الدروز، وإنشاء المركز الطبي الذي يُعالج فيه الجيش الإسرائيلي الجرحى».

وأشارت الصحيفة إلى أنها ستنشر، بعد أيام، تفاصيل مرافقتها للقوات الإسرائيلية خلال تلك الزيارة السرية إلى «خط الحدود الفعلي الجديد» بحسب توصيفها، على قمة جبل الشيخ، الذي وصفته بأنه «جبل الشيخ السوري سابقاً».

وقالت إن المنطقة تقع «على بُعد 20 كيلومترًا فقط من دمشق».

وأشارت إلى أن أفراد تلك القوة، وفي المقال الذي ستنشره لاحقاً، سيكشفون «لأول مرة عن العمليات السرية التي شاركوا فيها».