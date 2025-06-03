أعلنت القناة التلفزيونية السورية «سورية تي في» أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور الولايات المتحدة في شهر سبتمبر القادم. ونقلت عن مصادر مطلعة قولها: إن الشرع يعتزم خلال الزيارة، من بين أمور أخرى، إلقاء كلمة في اجتماع الأمم المتحدة. وحسب القناة التلفزيونية، فإن هذا سيكون أول خطاب لرئيس سوري في المنظمة الدولية منذ 60 عاماً.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أجرى محادثات مع الرئيس أحمد الشرع في الرياض يوم 14 مايو الماضي، وكان ذلك أول لقاء بين زعيمي البلدين منذ 25 عاماً.وأعلن الرئيس الأمريكي أن رفع العقوبات التي فُرضت على دمشق لعقود خلال حكم حافظ الأسد وابنه بشار الأسد بناء على طلب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً يسمح رسمياً بتنفيذ عمليات كانت محظورة سابقاً تتعلق بسورية. ورُفعت العقوبات عن شركة «الطيران السورية»، وشركة «النفط سيترول»، والمصرف المركزي السوري، وعدة شركات نفط وغاز، وهيئات أخرى.ووقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أيضاً وثيقةً تعلق العقوبات المفروضة على سورية لمدة 180 يوماً لضمان استعادة الاستقرار في البلاد.