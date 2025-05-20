فيما تتجه إسرائيل إلى إعادة الوفد المفاوض من الدوحة، وفق ما كشفت هيئة البث الإسرائيلية، وسط تصعيد جديد يهدد بنسف الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى هدنة، أفصح رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة التي عقدت في الأسابيع القليلة الماضية، لم تسفر عن شيء بسبب الخلافات الجوهرية بين الطرفين.وانتقد في كلمة ألقاها خلال منتدى قطر الاقتصادي، اليوم(الثلاثاء)، التصعيد الإسرائيلي، مؤكدا أن ما يجري هو «سلوك عدواني غير مسؤول يقوّض كل فرصة ممكنة للسلام». وأفاد بأن قطر ستواصل جهودها مع مصر والولايات المتحدة في التوصل لوقف إطلاق النار.وقال رئيس الوزراء إن المفاوضات في الدوحة خلال الأسبوعين الماضيين «لم تفض إلى أي شيء حتى الآن، لوجود فجوة جوهرية بين الطرفين».وأضاف أن أحد الطرفين يبحث عن اتفاق جزئي قد يؤدي إلى اتفاق شامل، بينما يبحث الطرف الآخر عن اتفاق لمرة واحدة فقط، لإنهاء الحرب وتحرير جميع الرهائن.. ولم نتمكن بعد من سد هذه الفجوة الجوهرية.وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد أن بلاده تعتزم السيطرة على قطاع غزة بأكمله، مع تكثيف قوات الجيش الغارات الجوية والعمليات البرية في القطاع المدمّر بعد 19 شهرا من الحرب.ميدانيا، أعلنت مصادر طبية مقتل 73 فلسطينيا منذ فجر اليوم، في قصف إسرائيلي على قطاع غزة استهدف مواقع نازحين وطال عددا من المراكز الصحية في «خطة ممنهجة لتدمير القطاع الصحي».في غضون ذلك، تمكنت طواقم الدفاع المدني في شمال قطاع غزة من إخماد حريق اندلع في مولدات الكهرباء داخل المستشفى الإندونيسي، عقب استهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.وكانت قوات الاحتلال حرمت فرق الدفاع المدني من الوصول إلى المستشفى الإندونيسي، بعد قصف استهدف منطقة المولدات وأدى إلى اشتعال النيران فيها لساعات، وسط حالة من الذعر بين المرضى والأطقم الطبية.من جهته، قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة مروان الهمص: إن الاحتلال يعمل وفق خطة ممنهجة لتدمير القطاع الصحي. وأضاف أن استمرار حملة جيش الاحتلال على المنظومة الصحية يهدد حياة سكان القطاع.وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تدمير أو تضرر 92% من منازل غزة، في وقت تواجه فيه العائلات «دمارا لا يصدق» جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأكدت أن عددا لا يحصى من أهالي القطاع نزحوا عدة مرات في ظروف نقص في المأوى.وحسب أحدث بيانات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في الثامن من مايو الجاري، فإن 38 مستشفى و81 مركزا صحيا و164 مؤسسة صحية تعرضت للتدمير أو الحرق أو الإخراج عن الخدمة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية.