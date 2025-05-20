كشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترمب خلال الاتصال الهاتفي، أمس (الإثنين)، بأن «أوكرانيا حاولت ترهيب الزعماء الذين جاءوا إلى موسكو للاحتفال بذكرى عيد النصر.وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم (الثلاثاء): «طبعاً لم يكن محض صدفة أن تطرق الرئيس بوتين إلى هذا الموضوع؛ لأن الأوكرانيين هددوا بشكل مباشر المشاركين الأجانب في الفعاليات الاحتفالية بمناسبة عيد النصر، وحاولوا ترهيب القادة الأجانب ومنعهم من القدوم إلى موسكو»، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية بالمسيرات الجوية على موسكو قبيل الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر.وبحسب أوشاكوف، سرد الرئيس الروسي على نظيره الأمريكي، كيف تم منع تهديدات الهجمات الإرهابية في محيط الكرملين والساحة الحمراء قبيل حلول عيد النصر.ونوه بوتين بأن روسيا أعلنت حينها وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام تكريماً ليوم النصر، ولكن نظام كييف استهدف في ليلة السابع من مايو الأراضي الروسية، بـ 524 طائرة بدون طيار وصواريخ ستورم شادو، مؤكدا أنه تم إسقاطها بالكامل.وأضاف أن الرئيسين الروسي والأمريكي، أوليا اهتماماً خاصاً لموضوع «الأخوة القتالية» بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، خلال الحرب العالمية الثانية.ولفت إلى أن ترمب أعرب عن أسفه لأن واشنطن وموسكو بعيدتان بعضهما عن بعض، اليوم، واستذكر بوتين تصرفات أوكرانيا عشية يوم النصر.وقال أوشاكوف: «تحدث الزعيمان كثيراً وبكل ود عن تحالف بلدينا خلال الحرب العالمية الثانية، عندما قاتلا معاً ضد ألمانيا النازية واليابان ذات النزعة العسكرية، وتذكر ترمب هذه «الأخوة القتالية»، وتحدث بأسف عن حقيقة أنه بسبب ظروف غريبة، فإن بلدينا اليوم ليسا فقط منفصلين، بل أيضاً بعيدان جداً عن بعضهما البعض».ونقل أوشاكوف عن الرئيس الأمريكي، قوله: «إنه عندما يتحدث عن هذا، فإن الكثيرين في أمريكا ببساطة لا يصدقونه، لكن الحقيقة تبقى، الروس ضحوا بحياتهم أكثر من أي شخص آخر».وأجرى بوتين محادثة هاتفية استمرت أكثر من ساعتين، مع ترمب، ووصفها بأنها كانت «ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية».