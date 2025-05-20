تواصل قوات الجيش السوداني تقدمها، اليوم(الثلاثاء)، في منطقة صالحة جنوب مدينة أم درمان. وأكدت مصادر عسكرية وشهود عيان بأن الجيش نفذ عمليات تمشيط لأحياء المنطقة التي تمثل آخر نقاط تواجد قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.وقال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله، إن القوات المسلحة تواصل عملية عسكرية واسعة النطاق في جنوب وغرب أم درمان. وأكد في تعميم اقتراب قوات الجيش السوداني من إعلان السيطرة على ولاية الخرطوم بشكل كامل.وتحدث شهود عيان عن سماع دوي انفجارات وتصاعد لأعمدة الدخان من محيط كلية التربية بجامعة الخرطوم في مدينة أم درمان، صباح اليوم.وكان الجيش السوداني، بسط سيطرته على ضاحية الصالحة، آخر معاقل قوات الدعم السريع بولاية الخرطوم. ونشر جنود بالجيش والقوات المساندة مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل مقر قوات الدعم السريع بالصالحة ومن على طرق الضاحية الواقعة جنوب أم درمان.ونقلت صحيفة «سودن تربيون» عن مصادر محلية قولها: إن قوات الجيش تسيطر على على ضاحية الصالحة بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع. وأضافت المصادر أن الجيش استعاد محطة «ود بكراوي» ومنطقة «القيعة» وسوق الصالحة الرئيسية.وبسط الجيش سيطرته على معسكر للدعم السريع بمنطقة الصالحة كآخر قاعدة عسكرية بولاية الخرطوم للقوات التي تقاتل الجيش السوداني منذ منتصف شهر أبريل من العام 2023.