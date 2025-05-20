فيما شرعت واشنطن في اتخاذ الإجراءات الفنية لرفع العقوبات عن سورية بطلب سعودي، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، رفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق في محاولة لدعم التعافي وإعادة البناء، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.وحسب المصادر، فإن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشفه وزراء الخارجية رسمياً في وقت لاحق اليوم، وفقاً لما أوردته وكالة فرانس برس.وبدأت الولايات المتحدة عملها لرفع العقوبات عن سورية، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الرياض قبل أيام، بناء على طلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وأفصح 3 مسؤولين أمريكيين أن إدارة ترمب بدأت مراجعات فنية للعقوبات المفروضة على دمشق، تمهيداً لرفعها. وأوضحوا أن وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر تراخيص لسورية حتى رفع العقوبات، ولفت هؤلاء إلى أن إدارة ترمب سترفع القيود على صادرات سورية لمساعدتها في بناء اقتصادها، بحسب ما نقلت شبكة «سي أن أن».وكان وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار، أعرب عن تقدير بلاده العميق للسعودية على دعمها الكبير في مساعي رفع العقوبات الأمريكية، مؤكداً أن عبارات الشكر لا تفي المملكة حقها نظير هذا الدور المحوري.وقال في تصريحات تليفزيوينة: إن إعلان الرئيس دونالد ترمب من الرياض رفع العقوبات يمثل انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري، مؤكداً أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية واعدة تعزز فرص إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات.ولفت إلى أن لقاء وزير الخارجية السوري مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو سيكون بمثابة حجر الأساس للمرحلة القادمة من العلاقات الثنائية، بما يسهم في تطوير التعاون وطي صفحة العقوبات.