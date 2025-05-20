أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم، توقيع قانون فيدرالي جديد تحت اسم «Take It Down» أو «أوقفه الآن»، يفرض عقوبات مشددة على نشر الصور والمقاطع الفاضحة دون موافقة أصحابها، سواء كانت حقيقية أو تم انتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويُعد هذا القانون أول تدخل من الحكومة الفيدرالية الأمريكية لفرض التزامات قانونية صارمة على شركات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، يُلزمها بإزالة أي محتوى مُسيء خلال 48 ساعة من تلقي بلاغ رسمي من الضحية، مع اتخاذ خطوات إضافية لمنع إعادة نشر المواد نفسها.

كما يجرم القانون نشر الصور والمقاطع الحميمية دون إذن مسبق، سواء تم التقاطها فعلياً أو إنتاجها رقمياً، ويُعرض المخالفين لعقوبات تشمل السجن، والغرامات المالية، وتعويض الضحايا.