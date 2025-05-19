أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم (الإثنين) استعداد بلاده لطمأنة الولايات المتحدة إذا كانت صادقة في قلقها من السلاح النووي، مبيناً إن بلاده لن تستأذن أحداً لتحقيق التنمية والتطور.

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء عن بزشكيان قوله أثناء لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران: إيران لن تخضع لمنطق القوة، ولن تحرم شعبها من التقنية النووية السلمية.

وكانت قناة «العالم» الرسمية الإيرانية قد نقلت عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة لها دور مؤثر في أمن المنطقة واستقرارها، مضيفاً: المنطقة لديها توجه إيجابي تجاه المفاوضات الإيرانية الأمريكية بشأن برنامج طهران النووي.

وبدوره أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن المواقف المتناقضة لواشنطن تطيل أمد المحادثات وتفقدها الثقة، مشدداً بالقول: «لا يمكن الوصول إلى نتيجة في ظل تغير المواقف».

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي قد قال لوكالة «نور نيوز» الإيرانية: المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ستفشل إذا طالبت واشنطن من طهران التخلي عن تخصيب اليورانيوم محلياً، مضيفاً: في ما يتعلق بالتخصيب الصفري، فقد قلنا منذ البداية إنه إذا كان هذا هو موقفهم (الأمريكيين)، فمن الطبيعي أن العمل لن يصل إلى أي مكان فعلياً.

وأشار إلى أن موقف بلاده من التخصيب واضح، «وقد أكدنا مراراً وتكراراً أن التخصيب إنجاز وطني لنا، ولن نتراجع عن قضية التخصيب».

وخاضت إيران والولايات المتحدة 4 جولات من المفاوضات على مدار الأسابيع الماضية بوساطة عُمانية، ومن المنتظر عقد جولة خامسة من المفاوضات في أوروبا قريباً.