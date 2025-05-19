وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المكالمة الهاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، بأنها «ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية». وقال إن ترمب "أقر بأن روسيا تؤيد الحل السلمي للأزمة الأوكرانية". وشكر بوتين خلال المحادثة التي جرت، اليوم (الإثنين)، واستمرت أكثر من ساعتين، ترمب على دعمه لاستمرار المفاوضات، بحسب ما نقلت عنه وكالة «تاس» الروسية. واعتبر الرئيس الروسي أن الاتفاق مع أوكرانيا ممكن بعد التوصل إلى تفاهمات محددة. وأعرب الرئيس الروسي عن استعداد بلاده للعمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تشمل وقف إطلاق النار، داعيا للتوصل إلى "تنازلات تناسب الطرفين"، وأكد أنه على روسيا وأوكرانيا إيجاد تسويات مرضية للطرفين. وقال بوتين: «نحن عموما في المسار الصحيح بشأن أوكرانيا، يجب القضاء على الأسباب الجذرية للصراع مع أوكرانيا».واستغرقت المكالمة أكثر من ساعتين وفقا لوكالة نوفوستي الروسية، وتعدّ ثالث اتصال رسمي بين الرئيسين خلال العام الجاري، حيث تقود إدارة ترمب جهودا دبلوماسية لإنهاء النزاع الذي ترى أنه كبّد الولايات المتحدة خسائر كبيرة.وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي أجرى المحادثة الهاتفية مع الرئيس الأمريكي من أحد مباني مجمع «سيريوس» التعليمي بالقرب من سوتشي.وكشف المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، أنه لا يتم الإعداد حاليا لاجتماع بين بوتين ونظيره ترمب، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.من جهته، أفصح مسؤول أمريكي ومصدر لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أن ترمب أجرى اتصالاً هاتفياً سريعاً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل الاتصال مع بوتين. وقال إن ترمب سأل نظيره الأوكراني عما يجب أن يناقشه مع الرئيس الروسي.ووفقا للمصدر، فإن زيلينسكي رد بأن على ترمب أن يضغط على بوتين للموافقة على وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، وأن يوافق على عقد اجتماع مستقبلي بينه وبين زيلينسكي يحضره ترمب شخصياً، وأن يؤكد على أن الولايات المتحدة لن تتخذ أي قرارات تخص أوكرانيا بدون موافقة كييف.وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اعتبر أن واشنطن تدرك أن الطريق نحو إنهاء الحرب صار مسدودا، مؤكدا أنه إذا لم تكن موسكو مستعدة للمشاركة فإن الولايات المتحدة ستضطر في النهاية إلى القول إنها ليست حربها.وأضاف: «بانسداد أفق المحادثات بشأن إنهاء الحرب فإن واشنطن ستضطر في النهاية إلى الانسحاب من تلك المساعي إذا لم تكن موسكو مستعدة للمشاركة فيها».وأوفدت موسكو وكييف ممثلين عنهما إلى إسطنبول يوم الجمعة الماضي لإجراء مفاوضات هي الأولى منذ نحو 3 سنوات، بعدما عرض الرئيس الأوكراني زيلينسكي الاجتماع مباشرة مع بوتين، إلا أن الأخير رفض المقترح الأوكراني، وأرسل بدلاً من ذلك وفداً دبلوماسياً.وأفضت الجولة إلى اتفاق بين الوفدين على تبادل نحو 1000 سجين بينهما، دون تحقيق اختراق سياسي.