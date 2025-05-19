بعد يومين من اعتقال الشخص الثاني، أعلنت شرطة لندن، اليوم (الإثنين)، اعتقال رجل ثالث على خلفية حرائق في عقارات مرتبطة برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، موضحة أن المشتبه به يبلغ من العمر 34 عاماً.

وقالت الشرطة إن المتهم اعتُقل على خلفية سلسلة من هجمات الحرق العمد في شمال لندن وبتهمة «الاشتباه في التآمر لارتكاب حرائق عمد بقصد تعريض حياة الآخرين للخطر»، مبينة أن ثلاث تهم وجهت بالفعل، ومنها إشعال حرائق عمدا، لمواطن أوكراني، تتعلق بحرائق في وقت سابق من هذا الشهر، كما أُلقي القبض على رجل ثانٍ في مطار لوتون يوم السبت للاشتباه في صلته بسلسلة الحرائق، وذلك بعد يوم من إبقاء رجل أوكراني رهن الاحتجاز على صلة بالحرائق.

وقالت الشرطة (السبت): المتهم الثاني يبلغ من العمر 26 عاماً وألقي القبض عليه في مطار لوتون بلندن، للاشتباه في تآمره لإشعال حريق بقصد تعريض حياة الآخرين للخطر، وأوردت الوقائع نفسها التي شملت عقارات مرتبطة بستارمر.

ومثل رومان لافرينوفيتش، وهو أوكراني عمره 21 عاماً، أمام محكمة وستمنستر الجزئية (الجمعة) ووجهت له ثلاث تهم بالحرق العمد بقصد تعريض حياة الآخرين للخطر، وذلك على خلفية الحرائق الثلاثة التي وقعت الأسبوع الماضي.

واستدعيت الشرطة البريطانية، الأسبوع الماضي، إلى موقع حريق اندلع في عقار في كينتيش تاون بشمال لندن، وهي الدائرة الانتخابية التي يمثلها ستارمر، ولم يُصب أحد بأذى، ولكن تضرر مدخل العقار، وأُلقي القبض على لافرينوفيتش في اليوم التالي على خلفية الحريق وحادثين آخرين، هما حريق عند مدخل مبنى سكني في إزلنجتون القريبة، وآخر يتعلق بسيارة «تويوتا راف 4 في كينتيش تاون»، وكلاهما وقعا في يومين منفصلين. وقال شهود للمحكمة إن السيارة والعقارين مرتبطة بستارمر.