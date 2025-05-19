عرضت الخارجية الأمريكية، اليوم (الاثنين)، مكافأة ضخمة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن شبكات مالية لجماعة حزب الله اللبنانية في أمريكا الجنوبية، مؤكدة في بيان نشر على حساب برنامج «مكافآت من أجل العدالة» في «إكس» إن حزب الله يمارس أنشطته في مناطق بعيدة عن مقره في لبنان، بما في ذلك في أمريكا الجنوبية.

وقالت الوزارة: شبكات حزب الله المالية في أمريكا الجنوبية خصوصاً في منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي قامت بتوليد إيرادات من عمليات غسيل أموال وتهريب مخدرات وتزوير دولارات أمريكية وتجارة الألماس غير المشروعة، وتهريب النقود بالجملة والفحم والسجائر والنفط، مضيفة: إذا كانت لديك معلومات عن الأنشطة المالية لحزب الله في منطقة الحدود الثلاثية، تواصل معنا، قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة.

وكانت الوزارة ذاتها قد فرضت، الخميس الماضي، عقوبات جديدة على اثنين من كبار مسؤولي حزب الله، واثنين من القائمين بأعمال التسهيلات المالية لدورهم في تنسيق التحويلات المالية إلى الجماعة.

وأشارت الوزارة في بيان أن الأشخاص المستهدفين يقيمون في لبنان ودولة أخرى، وعملوا على إيصال أموال إلى جماعة حزب الله من مانحين خارجيين، مبينة إن التبرعات الخارجية تشكل جزءاً كبيراً من ميزانية الجماعة.