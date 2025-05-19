أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم (الإثنين)، رؤية بلادها وموقعها الطبيعي على الخارطتين العربية والدولية، مؤكدة في بيان أن الدولة السورية مستندة على رؤية جديدة عنوانها التعاون والانفتاح.

ودعت الوزارة في بيان إلى تفعيل العمل المشترك مع المجتمع الدولي في سبيل بناء سورية المستقبل، دولة قوية ومنفتحة ومتوازنة وفاعلة في محيطها، مشددة بالقول: في لحظة مفصلية من تاريخ سورية، وبعد سنوات من العزلة والانغلاق التي فرضتها سياسات الاستبداد، تستعيد الدولة السورية اليوم موقعها الطبيعي على الخارطتين العربية والدولية مستندة إلى رؤية جديدة عنوانها التعاون والانفتاح.

وأشارت إلى أن الرئاسة شددت على بناء أسس العلاقة مع المجتمع الدولي على قواعد التعاون المتكافئ، مضيفة: إعادة بناء الدولة السورية لا تختزل في الدعم الخارجي أو الإعمار المادي، بل تشمل إعادة نسج علاقات التعاون الدولي وتفعيل الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية بما يخدم جهود التعافي.

وذكرت الوزارة في بيانها أنها تنطلق من خلال هذا الإطار الجديد في أداء دورها التنظيمي الفعال بما يسمح بإعادة تفعيل قنوات التعاون الدولي بشكل مؤسساتي ومنظم، ويضمن الانسجام بين الجهود الوطنية والمبادرات الخارجية، ويُكرس مبدأ الشراكة على أساس المصلحة المتبادلة والسيادة الوطنية، مبينة إن الوزارة تعمل على دعم جهود الوزارات والمؤسسات الأخرى في التواصل مع الشركاء الدوليين، وتأمين مستلزمات التخطيط والتنفيذ المشترك لأولويات التعاون الدولي والتنمية.

ولفت البيان إلى أن الوزارة تضطلع بإدارة شؤون التعاون الدولي والتنمية وتنظيم وتنسيق العلاقات مع الجهات الدولية والمانحة، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وضمان الشفافية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يحقق التكامل بين الرؤية الوطنية وأدوات التعاون الخارجي. مؤكدة إن هذه المرحلة تتطلب من جميع الشركاء الدوليين الانخراط البنّاء مع سورية، والمساهمة في مسيرتها نحو التعافي الشامل، لا عبر الدعم فحسب، بل من خلال الاستثمار في علاقات طويلة الأمد.

وأكدت وزارة الخارجية السورية أهمية الدعم الدولي ضمن رؤية الدولة السورية، داعية إلى تفعيل العمل المشترك مع المجتمع الدولي في سبيل بناء سورية المستقبل، دولة قوية ومنفتحة ومتوازنة وفاعلة في محيطها.