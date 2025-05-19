أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، مرسوماً دستوريّاً يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس رئيساً لمجلس الوزراء.وأصدر البرهان مرسوماً آخر بتعيين الدكتورة سلمى عبدالجبار المبارك والدكتورة نوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاءً في مجلس السيادة.وكامل إدريس سفير وسياسي سوداني بارز، شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بين نوفمبر 1997 وسبتمبر 2008، كما عمل أميناً عاماً للاتحاد الدولي لحماية المصنفات النباتية الجديدة.وفي عام 2010 خاض إدريس الانتخابات الرئاسية السودانية مرشحاً مستقلاً، إذ واجه الرئيس السابق عمر البشير.ولد في قرية الزورات شمال دنقلا في شمال السودان، وهو ينتمي إلى مجتمع النوبة. وحصل على بكالوريوس الفلسفة من جامعة القاهرة، كما نال ليسانس الحقوق من جامعة الخرطوم. وبعد ذلك، حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية في جامعة جنيف بسويسرا.ويواجه رئيس الوزراء الجديد تحديات كبيرة، أبرزها إدارة الأزمة السياسية والاقتصادية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار في ظل الحرب المستمرة بين قوات الجيش والدعم السريع المستمرة منذ أكثر من عامين.