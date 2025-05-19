جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون حرص بلاده على أفضل العلاقات مع سورية، مشدداً على أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.وقال عون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي، في القاهرة اليوم (الاثنين)، إن لبنان حريص على التنسيق مع دمشق، خصوصاً في ما يتعلق بملف النازحين السوريين، وضرورة تأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى بلادهم.وأكد دعم بلاده لكل الجهود الهادفة إلى حفظ وحدة سورية وسيادتها، وتلبية تطلعات شعبها، مُرحباً بقرار رفع العقوبات عنها، آملاً أن يساهم في تعافيها واستقرار المنطقة.وقال الرئيس اللبناني: «اليوم، نحن أمام تحدي السلام لكل منطقتنا، ونحن جاهزون له. نقول للعالم أجمع، وحده سلام العدالة هو السلام الثابت والدائم، ولنا ملء الثقة بأن العالم الساعي إلى السلام الحقيقي، وبفضل مساعدتكم، وبفضل إسماع مصر لصوتها وصوتنا سيسمع وسيلبي واجب الاستجابة».من جانبه، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موقف بلاده الثابت في دعم لبنان، سواء من حيث تحقيق الاستقرار الداخلي، أو صون سيادته الكاملة، مشدداً على الرفض القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكررة ضد الأراضي اللبنانية، وكذلك احتلال أجزاء منها.ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إعادة إعمار لبنان، وحث الهيئات الدولية والجهات المانحة على المشاركة بفاعلية في هذا الجهد، لضمان عودة لبنان إلى مساره الطبيعي، على طريق السلام والتعايش والمحبة في المنطقة.وأكد أن «مصر ستظل إلى جانب لبنان الشقيق، وإلى جانبكم، وإلى جانب الحكومة اللبنانية في كل المساعي الرامية إلى الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته، بما يُلبي تطلعات شعبه النبيل. ولنعمل معاً من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية في كل المجالات؛ ليستعيد لبنان دوره العريق، كمنارة للثقافة والتنوير في المشرق والعالم العربي».وتحدث عن أن التواصل بين مصر ولبنان يهدف إلى التنمية والحضارة، فقد كان هناك تواصل بين المصريين القدماء والفينيقيين، وفي العصر الراهن كانت مصر من أوائل الدول منذ الأربعينات التي أقامت علاقات مع لبنان، مؤكداً أن البلدين لديهما جهد مشترك عبر السنوات الماضية في مجال الثقافة والكتابة والشعر.