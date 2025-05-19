مع تواصل حرب الإبادة في غزة وتوسيعها بالتزامن مع المفاوضات، كشف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الجيش في طريقه للسيطرة على جميع مناطق القطاع المدمر.وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه في تليغرام، اليوم (الاثنين)، إن القوات الإسرائيلية بعد توسيع العملية باتت في طريقها للسيطرة على جميع مناطق القطاع المحاصر.ورفض الخوض في تفاصيل عملية خان يونس ودخول قوة إسرائيلية خاصة لتنفيذ مهمة إخراج أسرى إسرائيليين، مكتفياً بأن الجيش يقوم بعمله. لكن مصادر أكدت أنه «لم يتم إطلاق سراح رهائن إسرائيليين في العملية».بدوره أفاد مصدر إسرائيلي بأن العملية هدفت لاختطاف قيادي في كتائب القسام (الجناح المسلح لحماس)، وإخراج أسرى.واعتبر نتنياهو أن من الضروري عدم الوصول إلى حالة المجاعة في غزة حتى لا تفقد إسرائيل الدعم، ولأسباب دبلوماسية أيضاً، وفق قوله، إذ شرح أن «أصدقاء إسرائيل» أبلغوه أنهم لم يعودوا قادرين على دعم استمرار الحرب إذا بُثّت صور مجاعة جماعية في الأراضي الفلسطينية. وشدد على «منع حركة حماس من نهب المساعدات»، وفق قوله.من جانبه، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تنفذ عملية «عربات جدعون» في أنحاء غزة كافة، من دون الإشارة إلى عملية خان يونس.يذكر أن جيش الاحتلال أعلن أمس أن قواته البرية بدأت عملياتها في مناطق متعددة شمال وجنوب غزة، ضمن عملية «عربات جدعون». وأفاد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي بأن 5 فرق مشاة ومدرعات تشارك في العملية، التي تشمل إعادة احتلال أجزاء من القطاع الفلسطيني بالكامل وتسويته بالأرض.وأعلن نتنياهو أمس (الأحد) بدء معركة عسكرية قوية في غزة، مضيفاً أن القوات الإسرائيلية دخلت إلى القطاع الفلسطيني. وقال في فيديو نشره على حسابه في «إكس»: «نحن ندخل بقوة إلى غزة لتحقيق أهداف الحرب».وتسعى إسرائيل لتصعيد الضغط العسكري على حماس في القطاع المحاصر من أجل دفعها إلى تقديم مزيد من التنازلات على طاولة المفاوضات، في وقت تتمسك الحركة بشرط التعهد بإنهاء الحرب بشكل تام، وإدخال المساعدات، مقابل إطلاق كافة الأسرى الإسرائيليين.