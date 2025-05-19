وصف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، المحادثة الهاتفية المرتقبة، اليوم (الإثنين)، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترمب، بـ«المهمة». وقال بيسكوف للصحفيين، إن المحادثة مهمة مع الأخذ بعين الاعتبار المفاوضات التي جرت في إسطنبول. وأضاف أن الكرملين قال كل ما يمكن قوله في المفاوضات، وحدد النقاط الرئيسية التي تم تحديدها في المفاوضات، مشدداً على أنه لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي. ولفت إلى أن روسيا تفضل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة عبر الوسائل السلمية في حال ساهمت الوساطة الأمريكية، وفقاً لما نقلته وكالة «تاس».وكان مصدران مقربان من الكرملين، أفصحا أن الرئيس الروسي واثق من قدرة قواته على اختراق دفاعات أوكرانيا بحلول نهاية العام، والسيطرة الكاملة على أربع مناطق أعلنها تابعة لروسيا، ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر روسية مقربة من الكرملين، أنه من غير المرجح أن يقدم بوتين أي تنازلات قيمة. وأكد المصدران، أن بوتين مستعد لحرب طويلة الأمد إذا كان ذلك مطلوباً لتحقيق أهدافه. ولفتا إلى أنه متفائل بشأن احتمال فرض عقوبات أمريكية إضافية على بلاده.ويسعى الرئيس الأمريكي جاهداً لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الرابع، وقد تعهد بالتوصل إلى اتفاق في محادثة مباشرة مع بوتين، لكن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أعلن أنه لا تقدم سيحرز في المفاوضات الروسية الأوكرانية ما لم يلتقِ ترمب وبوتين بشكل مباشر.وأوفدت موسكو وكييف ممثلين عنهما إلى إسطنبول الجمعة الماضية لإجراء مفاوضات هي الأولى منذ نحو 3 سنوات، بعدما عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاجتماع مباشرة مع بوتين، إلا أن الأخير رفض المقترح الأوكراني، وأرسل بدلاً من ذلك وفداً دبلوماسيا. وأفضت جولة المحادثات إلى اتفاق بين الوفدين على تبادل نحو 1,000 سجين بينهما، من دون تحقيق أي اختراقات على صعيد وقف إطلاق النار.