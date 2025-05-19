حذر نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي من احتمال فشل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة إذا أصرت على وقف التخصيب تماماً. وقال في تصريحات، اليوم (الاثنين)، إن الموقف الإيراني بشأن التخصيب واضح، وقد أعلنت السلطات مراراً أنه «إنجاز وطني». وأضاف: «لن نتنازل بأي شكل من الأشكال عن حقنا في التخصيب، ولن نقبل التراجع في هذا الملف»، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شدد مساء أمس على أنه لا تنازل عن حقوق بلاده النووية، إلا أنه أبدى استعداد طهران لتسوية «مربحة للطرفين»، وفق تعبيره. ورأى أن حقوق بلاده في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية «غير قابلة للتنازل».وأكد أن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم مع أو من دون اتفاق مع القوى الدولية، في حين تجري طهران مناقشات بشأن برنامجها النووي مع واشنطن والأوروبيين.وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قال إن واشنطن لن تسمح لطهران حتى بـ1% من قدرتها على تخصيب اليورانيوم، معتبراً أنه خط أحمر. وأضاف: «أي صفقة لا تشمل منع التخصيب لا يمكن السماح بها لأن التخصيب يجعل من الممكن صنع أسلحة نووية». وأفصح أن اجتماعاً جديداً سيعقد مع الوفد الإيراني الأسبوع القادم في أوروبا، معرباً عن أمله في أن يُفضي إلى نتائج إيجابية.يذكر أن الولايات المتحدة وإيران عقدتا بوساطة سلطنة عُمان 4 جولات من المفاوضات حتى الآن حول البرنامج النووي الإيراني، إذ عقدت الجولة الأولى في مسقط يوم 12 أبريل، والثانية في 19 أبريل بروما، أما الثالثة والرابعة (26 أبريل و11 مايو) فعقدتا أيضاً في العاصمة العُمانية.