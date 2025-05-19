كشفت مصادر سودانية، اليوم(الإثنين)، عن قرار مرتقب بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيسا لمجلس الوزراء بصلاحيات واسعة، بعد أن ظل منصب رئيس الحكومة شاغرا منذ نحو أربعة سنوات، عقب اسقالة آخر رئيس وزراء للسودان الدكتور عبدالله حمدوك. وبرز اسم ادريس ضمن مرشحين آخرين دخلوا دائرة الترشيحات لمنصب رئيس الوزراء خلال الأشهر الأخيرة. وقالت المصادر ذاتها: إن المجلس اختار امرأتين تمثلان شرق ووسط السودان.وتراجع المجلس الانتقالي عن تعيين دفع الله الحاج رئيساً للحكومة، بعدما برز اسم إدريس ضمن آخرين دخلوا دائرة الترشيحات لمنصب رئيس الوزراء خلال الأشهر الأخيرة. وتوقعت المصادر إعلانه استلام المنصب بعد عودته إلى دائرة الترشيحات من جديد.وجاء إعلان الحكومة السودانية بعد أسابيع من إعراب مجلس الأمن الدولي في شهر مارس الماضي عن قلقه البالغ إزاء ميثاق وقعته قوات الدعم السريع وحلفاؤها حول تشكيل حكومة، محذراً من أنه قد يؤدي إلى تفاقم الحرب والأزمة الإنسانية في السودان.

من هو رئيس الوزراء الجديد ؟ وُلد كامل إدريس في قرية الزورات شمال دنقلا الواقعة شمال السودان، وينتمي إلى مجتمع النوبة. عُرف بإسهاماته القيمة في مجالات الملكية الفكرية، وشغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، وحصل على بكالوريوس الفلسفة من جامعة القاهرة، وليسانس الحقوق من جامعة الخرطوم، وشهادة الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية في جامعة جنيف بسويسرا. وتتميز مسيرته الأكاديمية بعدد من الشهادات في القانون والعلوم السياسية والشؤون الدولية والمالية من معاهد عليا للدراسات الدولية في جنيف. عمل إدريس أستاذاً في الفلسفة والقضاء بجامعة القاهرة، وأستاذاً في القضاء بجامعة أوهايو، وأستاذاً في القانون الدولي وفي قانون الملكية الفكرية بجامعة الخرطوم. وعُين أستاذاً فخرياً للقانون بجامعة بكين. قبل انضمامه إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في عام 1982، شغل الدكتور إدريس منصب عضو في السلك الدبلوماسي السوداني برتبة سفير. وكان عضواً في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي خلال فترتين، الأولى من 1992 إلى 1996، والثانية من 2000 إلى 2001. وعمل متحدثاً رسمياً ومنسقاً لمجموعة البلدان النامية. يتقن إدريس 3 لغات (العربية، والإنجليزية، والفرنسية)، ولديه معرفة باللغة الإسبانية.