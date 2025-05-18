أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم (الأحد) معارضته لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن التسرع في انضمامها للاتحاد يشكل تهديداً للمصالح الوطنية المجرية ويجب عدم السماح به.

وقال أوربان خلال كلمة أمام ناشطي الحزب الحاكم: «عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي تشكل التهديد الأكبر»، مضيفاً: أوكرانيا تحتاج إلى أموال إضافية، ولهذا السبب تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بأي ثمن.

وشدد بالقول: لا نريد أن يحوّلوا أكثر بلدان أوروبا أماناً إلى وكر للمافيا، ولا نريد أن تتدفق الأموال المجرية إلى أوكرانيا عبر بروكسل. لا، لا، ولا مرة أخرى.

وانطلقت مفاوضات العضوية الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا رسميا في يونيو 2024، لكنها ربما تستمر لسنوات خصوصاً أن الاتحاد قد منح وضع المرشح للعضوية لأوكرانيا في مبادرة رمزية.

ويظهر الخلاف بين أوكرانيا والمجر معارضة أوربان لانضمام كييف إلى الاتحاد، وقد وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، انتقاداً غير مباشر للمجر جراء عرقلتها انضمام بلاده، قائلاً إن من يمنع قرارات تؤثر على الجميع في القارة يعد «مناهضاً لأوروبا».

وأضاف زيلينسكي، في مداخلة عبر تقنية الفيديو خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «عندما يمنع شخص واحد قرارات مهمة للقارة بأكملها أو تم الاتفاق عليها بالفعل، فإنه يعد ذلك مناهضاً لأوروبا ببساطة»، رغم أن زيلينسكي لم يحدد أي دولة بالاسم، لكن المجر كانت قد منعت مؤخراً صدور بيانات مشتركة للاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.