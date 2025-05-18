أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد) أوامر بإخلاء مناطق عدة في جنوب غزة قبل ضربة وشيكة، مطالباً النازحين بالتوجه بشكل فوري غرباً إلى مراكز الإيواء المعروفة في المواصي.

وقال جيش الاحتلال في بيان: «إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة القرارة، بلدية السلقا وجنوب دير البلح وأحياء الجعفراوي، السوار، أبو هداب والسطر، هذا إنذار مسبق وأخير قبل الهجوم».

في الوقت ذاته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء معركة عسكرية قوية في غزة، موضحاً أن قواته تدخل إلى القطاع الفلسطيني.

وقال نتنياهو في فيديو نشره على حسابه في منصة «إكس»: «نحن ندخل بقوة إلى غزة»، وجاءت تصريحات نتنياهو في الوقت الذي أعلن الجيش عمليات برية جديدة واسعة النطاق في قطاع غزة، ضمن حملة جديدة أطلق عليها اسم «عملية عربات جدعون».

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن العمليات في غزة هدفها إعادة «حماس» إلى طاولة المفاوضات، زاعماً أنه سيحقق أهداف الحرب كما حددها المستوى السياسي.

وأضاف: جدول العمليات العسكرية سيتغير وفقاً لتطورات الموقف السياسي.

بالمقابل، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن آليات الاحتلال تطلق النار بشكل مباشر على المستشفى الإندونيسي ببلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وتتمركز بالقرب من بوابته الشمالية، موضحة أن آليات الاحتلال تتقدم نحو المستشفى فيما انقطع الاتصال بالطواقم الطبية والجرحى الموجودين داخل المستشفى.

وذكرت مصادر طبية أن 144 فلسطينياً قتلوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، مشيرة إلى أن 69 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع، فيما قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي غزة.